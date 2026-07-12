Dal Manchester United al Milan: Amorim vuole portare un suo pupillo

Mazraoui entra nel mirino del Milan per rinforzare la fascia destra. Secondo Matteo Moretto, ci sono contatti in corso tra i rossoneri e il Manchester United per il terzino marocchino.

Mazraoui e Amorim: il legame già consolidato

Ruben Amorim conosce bene Noussair Mazraoui, avendolo allenato ai Red Devils. Il tecnico portoghese stima il giocatore e ritiene possa rappresentare una soluzione solida per la corsia destra milanista. Mazraoui, 28 anni, ha un contratto con il Manchester United in scadenza nel 2028 con opzione: una situazione contrattuale che non rappresenta un ostacolo insormontabile per una trattativa.

Le qualità del terzino marocchino vanno oltre la semplice copertura laterale. La sua polivalenza tattica lo rende capace di adattarsi anche a posizioni di difensore centrale in caso di emergenza, una caratteristica che Amorim valuta positivamente nel suo progetto di ricostruzione rossonero.

Mazraoui in azione con la maglia del Manchester United

Milan, la nuova pista può diventare presto calda

Stando alle informazioni disponibili, i club non hanno ancora avuto contatti diretti ufficiali. Il Milan e il Manchester United non si sono ancora seduti al tavolo per discutere della fattibilità dell’operazione. Il mercato rimane aperto e tutto può succedere nelle prossime settimane, ma Mazraoui rappresenta un nome concreto sulla lista della dirigenza meneghina, non una semplice suggestione.

Il profilo del terzino si inserisce perfettamente nel contesto di rinforzi che il Milan sta cercando. Dopo gli arrivi già conclusi di Goncalo Ramos e Mario Gila, la ricerca di una soluzione sulla fascia destra risponde a esigenze tattiche precise del nuovo allenatore. Amorim non vuole improvvisare in quella zona del campo e ha chiesto un laterale con esperienza internazionale e capacità difensive collaudate.

Se il Milan deciderà di fare un passo concreto, dovrà presentare un’offerta al Manchester United. La scadenza contrattuale di Mazraoui nel 2028 non crea urgenza, ma il tecnico rossonero ha una forte influenza nel progetto e questo potrebbe facilitare una mossa della dirigenza nelle prossime settimane.