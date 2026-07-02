Calciomercato del Milan

Dal rinnovo alla cessione: Milan, un top saluta in estate

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Dal rinnovo alla cessione: Milan, un top saluta in estate
Tomori può salutare il Milan: direzione Premier League
Via Tomori, dentro due difensori: rivoluzione difensiva del Milan

Fikayo Tomori è un nome molto controverso per il Milan in questo calciomercato. In un primo momento, si stava trattando la sua estensione contrattuale ma, alla luce anche del calo vissuto a fine stagione, ora potrebbe essere ceduto e potrebbero arrivare due innesti per la retroguardia.

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Come ricostruito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe dar vita a una vera e propria ricostruzione difensiva nel corso della prossima stagione, in cui l’unico superstite sarà Pavlovic: Gabbia e De Winter scenderanno nelle gerarchie e, soprattutto, Fikayo Tomori saluterà il club. L’inglese, infatti, con il suo entourage era in trattativa con il club rossonero per il rinnovo. Tuttavia, i discorsi sono arrivati a una fase di stallo e ora è probabile la cessione in Premier League a cifre ridotte, data la scadenza nel 2027.

Per ricostruire, dunque, la nuova dirigenza e mister Amorim stanno mettendo al vaglio un tris di nomi davvero interessanti: il primo della lista è Gonçalo Inacio dello Sporting, conteso anche dal Como, ma resistono anche le candidature di Antonio Silva del Benfica, di Tiago Gabriel del Lecce e, sullo sfondo, un sogno proibito per Virgil van Dijk.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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