Dal rinnovo alla cessione: Milan, un top saluta in estate

Fikayo Tomori è un nome molto controverso per il Milan in questo calciomercato. In un primo momento, si stava trattando la sua estensione contrattuale ma, alla luce anche del calo vissuto a fine stagione, ora potrebbe essere ceduto e potrebbero arrivare due innesti per la retroguardia.

Valzer in difesa: via Tomori, due nuove entrate

Come ricostruito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe dar vita a una vera e propria ricostruzione difensiva nel corso della prossima stagione, in cui l’unico superstite sarà Pavlovic: Gabbia e De Winter scenderanno nelle gerarchie e, soprattutto, Fikayo Tomori saluterà il club. L’inglese, infatti, con il suo entourage era in trattativa con il club rossonero per il rinnovo. Tuttavia, i discorsi sono arrivati a una fase di stallo e ora è probabile la cessione in Premier League a cifre ridotte, data la scadenza nel 2027.

Per ricostruire, dunque, la nuova dirigenza e mister Amorim stanno mettendo al vaglio un tris di nomi davvero interessanti: il primo della lista è Gonçalo Inacio dello Sporting, conteso anche dal Como, ma resistono anche le candidature di Antonio Silva del Benfica, di Tiago Gabriel del Lecce e, sullo sfondo, un sogno proibito per Virgil van Dijk.