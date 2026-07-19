Dalla Juventus al Milan: spunta un esubero bianconero per il centrocampo

Teun Koopmeiners entra nel radar del Milan come opzione condizionata. Il centrocampista olandese della Juventus diventa una possibilità concreta solo se Adrien Rabiot dovesse lasciare i rossoneri.

Koopmeiners al posto di Rabiot? Ipotesi a sorpresa

Secondo il giornalista Orazio Accomando, il nome di Koopmeiners è stato proposto agli scout milanisti come sondaggio di mercato. La suggestione prende forma in uno scenario preciso: l’addio di Rabiot aprirebbe uno spazio in mediana che i rossoneri potrebbero colmare con il classe 1998 bianconero. Tuttavia, Accomando stesso esprime scetticismo sulla concretezza dell’operazione, definendola una pista debole rispetto alle priorità reali del club.

Rabiot ha già chiarito le sue intenzioni. “Sì sì, ovviamente” ha risposto quando gli è stato chiesto se resterà al Milan, confermando che la sua permanenza è quasi certa per la prossima stagione. Il francese si è anche impegnato a dialogare con il nuovo allenatore Amorim per pianificare il progetto tattico insieme. L’addio del mediano francese rimane dunque uno scenario remoto, il che rende Koopmeiners una mera suggestione teorica piuttosto che un vero obiettivo di mercato.

Koopmeiners in azione con la Juventus

Koopmeiners in difficoltà: il crollo alla Juventus

L’olandese vive un momento complicato in bianconero. Dopo aver brillato con l’Atalanta, dove aveva dimostrato qualità offensive e di inserimento, Koopmeiners fatica a trovare spazio e continuità alla Juventus. La questione tattica rimane però centrale: il Milan con Amorim in panchina ha bisogno di mediani che dettino il gioco davanti alla difesa, un ruolo che non esalterebbe le caratteristiche offensive di Koopmeiners, abituato a inserirsi negli ultimi sedici metri.

Accomando inoltre cita anche gli esuberi del Manchester United come alternative potenziali, considerando il passato recente di Amorim in Inghilterra. Queste piste, seppur embrionali, suggeriscono che il Milan sta esplorando profili diversi rispetto a Koopmeiners. Lo scenario più probabile rimane la permanenza di Rabiot come fulcro della mediana rossonera, con eventuali rinforzi che arriveranno da altre direzioni e con caratteristiche funzionali al nuovo progetto tattico del Milan.