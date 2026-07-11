Davis ipotesi per il Milan, la strategia di Pellegatti: “Lo prenderei subito con questa offerta”

Davis con la maglia del Milan e lo stemma rossonero sullo sfondo

Keinan Davis rappresenta un’alternativa concreta per l’attacco del Milan secondo l’analisi di Carlo Pellegatti. Il giornalista rossonero propone l’inserimento di Bondo come contropartita nell’operazione.

Davis contro il Milan: la prova che convince Pellegatti

La prestazione di Keinan Davis a San Siro nella scorsa stagione non è passata inosservata. Pellegatti ha sottolineato come il centravanti dell’Udinese ha fatto reparto da solo nella sfida contro i rossoneri, dimostrando le qualità fisiche necessarie per competere in Serie A. L’attaccante inglese classe ’98 possiede caratteristiche che potrebbero bilanciare una rosa costruita su Goncalo Ramos come titolare.

Secondo la valutazione di mercato, Davis si attesta sui 15 milioni di euro. Una cifra accessibile per il Milan, soprattutto considerando la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’affare. Pellegatti non ha dubbi sulla convenienza dell’operazione rispetto ai costi che il club dovrebbe sostenere per altre soluzioni offensive.

Bondo come contropartita: il calcolo rossonero

La strategia proposta da Pellegatti prevede il sacrificio del centrocampista francese per strappare Davis ai friulani. Questa mossa consentirebbe al Milan di potenziare l’attacco mantenendo i costi contenuti. Il giornalista ha ribadito più volte durante la sua analisi: “Io lo prenderei subito”.

Il profilo di Davis risponde a esigenze tattiche precise. A differenza di Ramos, che garantisce qualità nella costruzione del gioco, Davis eleva il baricentro della squadra e scarica le difese chiuse attraverso la sua fisicità. Una soluzione che completa il reparto offensivo senza richiedere investimenti onerosi.

Quale futuro per il tandem offensivo

Quale ruolo avrebbe Davis nel progetto tattico del Milan? Quello di alternativa affidabile a Ramos in un modulo a una punta centrale. Il portoghese rimane il titolare per qualità e finalizzazione, mentre l’inglese rappresenta la soluzione per gare che richiedono dinamica diversa e pressione sugli avversari.

Davis ha subito troppi infortuni nella scorsa stagione, un elemento che abbassa ulteriormente la valutazione dell’operazione. Per Pellegatti, questa circostanza non rappresenta un ostacolo ma piuttosto un’opportunità di mercato da sfruttare. L’Udinese potrebbe valutare l’offerta rossonera se la proposta arrivasse con Bondo incluso come contropartita tecnica.

Il calciomercato del Milan si muove su più fronti per l’attacco. La pista Davis rimane una delle soluzioni low cost che consentirebbe al club di aggiungere profondità offensiva mantenendo sostenibilità economica, mentre la ricerca continua verso altre soluzioni più strutturate per il reparto di punta.