Destino segnato per il giocatore: ecco quanto chiede il Milan per la cessione

Incontro tra il Milan e l'entourage di Leao: sarà addio

Santiago Gimenez lascerà il Milan entro l’estate: il club rossonero necessita di incassare almeno 21 milioni di euro dalla sua cessione per evitare una minusvalenza, come riporta il Corriere dello Sport.

L’arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos come nuovo centravanti ha sigillato il destino dell’attaccante messicano. Dopo una stagione deludente conclusa con zero reti in campionato e una sola in tutte le competizioni, Gimenez non rappresenta più il profilo su cui il Milan intende costruire il proprio attacco. La dirigenza rossonera ha scelto di voltare pagina, puntando su un profilo diverso per il reparto offensivo.

Gimenez al Milan: il fallimento del progetto tattico

L’esperienza di Gimenez a Milanello ha evidenziato l’incapacità del messicano di compiere quel salto di qualità necessario per competere ai massimi livelli. Arrivato con aspettative significative, il calciatore non ha mai trovato la continuità offensiva richiesta dalla Serie A. La stagione appena conclusa rappresenta il punto di non ritorno: zero gol in campionato significano che il Milan ha ritenuto il suo apporto insufficiente per gli obiettivi della squadra. Non è una questione di fortuna o di episodi sfavorevoli, ma di rendimento complessivo insufficiente.

La situazione si complica ulteriormente considerando le performance di Gimenez al Mondiale. Scampoli di partita nei finali di tre gare su quattro e poca incisività tattica hanno confermato i dubbi già emersi durante la stagione in Serie A. Il calciatore non sta dimostrando di possedere le caratteristiche per invertire il trend negativo, e il Milan non può permettersi di aspettare.

Cessione Gimenez: la soglia minima di 21 milioni

Il Milan ha calcolato con precisione il margine minimo per non registrare perdita economica: 21 milioni di euro rappresentano il punto di pareggio della transazione. Qualunque cifra inferiore comporterebbe una minusvalenza che il club non può permettersi di assorbire nel contesto finanziario attuale. Questa soglia definisce il perimetro entro cui la dirigenza dovrà negoziare con gli interessati.

La ricerca di un acquirente procederà durante il calciomercato estivo. Il Milan avrà necessità di muoversi rapidamente per trovare una soluzione soddisfacente, evitando di trascinare la questione oltre i tempi ragionevoli. Il club non può permettersi di mantenere un giocatore che non rientra più nei piani tattici, soprattutto considerando i costi legati al suo mantenimento.

L’arrivo di Ramos e la partenza di Gimenez completano la trasformazione dell’attacco rossonero. Il Milan ha scelto di cambiare direzione in avanti, abbandonando un progetto che non ha prodotto i risultati sperati. La fase successiva dipenderà dal mercato e dalla capacità della dirigenza di trovare acquirenti disposti a pagare una cifra almeno pari ai 21 milioni fissati come soglia minima per il calciomercato Milan.