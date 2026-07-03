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Dice addio al Milan? La decisione entro pochi giorni: il piano rossonero

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Dice addio al Milan? La decisione entro pochi giorni: il piano rossonero
Rabiot, Modric e Saelemaekers in azione con la maglia del Milan. Foto: ANSA
Rabiot, Modric e Saelemaekers del Milan in divisa rossonera durante una partita, con il centrocampista francese, il regista croato e l'esterno belga in comunicazione tattica

Luka Modric deve sciogliere il nodo del suo futuro. Il centrocampista croato possiede un’opzione per prolungare il contratto con il Milan di un’altra stagione e due sono gli scenari sul tavolo: proseguire in rossonero oppure chiudere la carriera agonistica e accettare un ruolo nello staff tecnico del Real Madrid.

Modric e il Milan: la linea rossonera per la permanenza

A ‘Sky Sport24’, il giornalista Luca Marchetti ha fornito indicazioni concrete sulla volontà del club rossonero:

“Da quello che sappiamo, da quello che abbiamo capito, parlando anche con Peppe Di Stefano che segue il Milan costantemente, la linea su Modric è che dovrebbe rimanere in rossonero,

ha dichiarato Marchetti. Non si tratta di una semplice valutazione tattica, ma di una decisione strategica della società per continuare a contare sulla qualità e l’esperienza del croato a centrocampo.

La permanenza comporterebbe un ulteriore anno nel progetto rossonero, permettendo al Milan di mantenere un elemento di assoluta qualità nel reparto mediano. Modric conosce perfettamente l’ambiente, gli automatismi tattici e continuerebbe a garantire leadership e visione di gioco.

Luka Modric in maglia rossonera numero 14 durante una partita al Meazza con lo stadio pieno sullo sfondo
Luka Modric in azione con la maglia del Milan
Redazione SpaziMilan
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