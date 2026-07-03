Dice addio al Milan? La decisione entro pochi giorni: il piano rossonero

Rabiot, Modric e Saelemaekers in azione con la maglia del Milan. Foto: ANSA

Luka Modric deve sciogliere il nodo del suo futuro. Il centrocampista croato possiede un’opzione per prolungare il contratto con il Milan di un’altra stagione e due sono gli scenari sul tavolo: proseguire in rossonero oppure chiudere la carriera agonistica e accettare un ruolo nello staff tecnico del Real Madrid.

Modric e il Milan: la linea rossonera per la permanenza

A ‘Sky Sport24’, il giornalista Luca Marchetti ha fornito indicazioni concrete sulla volontà del club rossonero:

“Da quello che sappiamo, da quello che abbiamo capito, parlando anche con Peppe Di Stefano che segue il Milan costantemente, la linea su Modric è che dovrebbe rimanere in rossonero“,

ha dichiarato Marchetti. Non si tratta di una semplice valutazione tattica, ma di una decisione strategica della società per continuare a contare sulla qualità e l’esperienza del croato a centrocampo.

La permanenza comporterebbe un ulteriore anno nel progetto rossonero, permettendo al Milan di mantenere un elemento di assoluta qualità nel reparto mediano. Modric conosce perfettamente l’ambiente, gli automatismi tattici e continuerebbe a garantire leadership e visione di gioco.