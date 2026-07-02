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Fofana, addio o permanenza? Il Milan ha comunicato la sua scelta al giocatore

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Fofana, addio o permanenza? Il Milan ha comunicato la sua scelta al giocatore
Fofana in uscita dal Milan
Fofana parte in ritiro, ma può partire

Il futuro di Youssouf Fofana è davvero incerto. Alla luce dell’incontro svoltosi tra l’entourage del giocatore e i rappresentati del Milan, si è deciso che il francese partirà in ritiro ma sarà al centro di importanti valutazioni sul mercato.

Futuro di Fofana in bilico: contatto fra società e agenti

Il Milan sta analizzando minuziosamente i piani progettuali di ogni singolo tesserato del club. Dunque, è in corso un processo caratterizzato da continui meeting e colloqui con giocatori e agenti per delineare la linea futura. Dopo il suo Comotto-Camarda e dopo Jashari, stavolta è toccato a Youssouf Fofana e ai suoi agenti.

Come segnala Gianluca Di Marzio, alla luce dell’incontro fra le parti si è delineata la posizione incerta del centrocampista francese, che sarà al centro di attente considerazioni di calciomercato e potrebbe lasciare il club in questi mesi. Nel frattempo, tuttavia, l’ex Monaco sarà aggregato al ritiro pre-season con la squadra e sarà valutato da mister Amorim.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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