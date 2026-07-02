Fofana, addio o permanenza? Il Milan ha comunicato la sua scelta al giocatore

Il futuro di Youssouf Fofana è davvero incerto. Alla luce dell’incontro svoltosi tra l’entourage del giocatore e i rappresentati del Milan, si è deciso che il francese partirà in ritiro ma sarà al centro di importanti valutazioni sul mercato.

Futuro di Fofana in bilico: contatto fra società e agenti

Il Milan sta analizzando minuziosamente i piani progettuali di ogni singolo tesserato del club. Dunque, è in corso un processo caratterizzato da continui meeting e colloqui con giocatori e agenti per delineare la linea futura. Dopo il suo Comotto-Camarda e dopo Jashari, stavolta è toccato a Youssouf Fofana e ai suoi agenti.

Come segnala Gianluca Di Marzio, alla luce dell’incontro fra le parti si è delineata la posizione incerta del centrocampista francese, che sarà al centro di attente considerazioni di calciomercato e potrebbe lasciare il club in questi mesi. Nel frattempo, tuttavia, l’ex Monaco sarà aggregato al ritiro pre-season con la squadra e sarà valutato da mister Amorim.