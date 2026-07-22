Futuro Leao, pessime notizie di Moretto: Milan completamente spiazzato

Leao e il mercato del Milan: tra Galatasaray e Fenerbahce. Premier ferma

Rafa Leao rimane bloccato, così come il mercato del Milan. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto nel corso del video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il portoghese non ha ricevuto offerte concrete dai principali club interessati al suo cartellino.

Galatasaray e Fenerbahce in vantaggio: la situazione reale

Due club turchi si posizionano davanti alla concorrenza internazionale per Leao. Moretto ha confermato che Galatasaray e Fenerbahce sono i club in maggior vantaggio, basandosi sul livello di interesse concreto manifestato negli ultimi giorni. Le offerte verbali non mancano, ma scrivere una proposta formale al Milan rimane un passo che nessuno ha ancora compiuto. La situazione è cristallina: il mercato attorno al numero 10 rossonero è effettivamente fermo, nonostante le voci che continuano a circolare intorno al suo nome.

Il Milan e Leao si trovano ora di fronte a uno scenario definito. L’attaccante portoghese parteciperà al ritiro estivo con la squadra, mantenendo la sua posizione fino a quando non arriverà un’offerta concreta che soddisfi le richieste economiche rossonere. Questo approccio rappresenta la scelta più prudente per entrambe le parti: il club mantiene il controllo della situazione, mentre il giocatore continua a prepararsi per la stagione.

Il ruolo dei club turchi e l’assenza di offerte formali

Nessun contratto è stato presentato finora. Moretto ha sottolineato come le manifestazioni di interesse da parte di Galatasaray e Fenerbahce rimangono ancora a livello verbale. In una finestra di mercato dove le trattative dovrebbero accelerare, questa staticità è significativa. I club turchi stanno effettivamente sondando la possibilità di acquisire il cartellino, ma non hanno ancora raggiunto il livello di impegno economico necessario per convincere il Milan a negoziare seriamente.

La strategia del Milan è chiara: non cedere Leao per una cifra inferiore alle proprie valutazioni. Il club rossonero rimane fermo sulla sua posizione, consapevole che le settimane successive al ritiro potrebbero portare sviluppi più concreti. Nel frattempo, Leao continuerà a prepararsi sotto la guida di Amorim, mantenendo la massima disponibilità per il campionato che sta per iniziare.