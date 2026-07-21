Leao, nuovo indizio dalle vacanze: la scelta che apre una nuova destinazione

Rafael Leao cancella il Milan dalla sua bio Instagram e sceglie una foto misteriosa come profilo. Il portoghese è in vacanza in Turchia, dove Galatasaray e Fenerbahçe lo hanno già cercato con proposte concrete.

Leao vuole andarsene: il Milan attende solo l’offerta

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il divorzio tra Leao e il Milan non è più solo un’ipotesi tattica ma una scelta consapevole del giocatore. Prima del Mondiale aveva detto apertamente di voler cambiare squadra. Oggi, dopo sette anni, quella dichiarazione non è stata smentita bensì confermata dai fatti: ha cancellato il riferimento al club dalla sua biografia social e sta costruendo una nuova narrativa intorno a se stesso.

I segnali sono molteplici e non casuali. La foto profilo ritrae un ragazzo illuminato da un fascio di luce tra la folla, immagine che suggerisce un momento di transizione. Le mosse sui social non sono improvvisazioni ma comunicazioni consapevoli verso il mercato. Leao si sente in un momento di cambiamento e vuole che il mondo lo sappia.

Cosa chiede Leao alla sua carriera? Non vuole restare in Italia se non al Milan, ma il Milan per lui non è più una destinazione bensì un ostacolo da superare. Alle giuste condizioni aprirebbe alla Turchia, dove trascorre le vacanze e dove due club importanti lo hanno contattato. Il Galatasaray ha prospettato un ingaggio da 10 milioni più bonus a stagione, il Fenerbahçe si è mosso per primo ma senza la stessa determinazione.

Galatasaray e Fenerbahçe: proposte concrete ma non decisive

La Turchia rappresenta il mercato che più ha cercato Leao negli ultimi mesi. Non è una scelta di comodo ma una valutazione strategica del giocatore, che sa di non poter restare in Serie A senza il Milan e sa anche che le big europee non stanno facendo la fila per lui. Il Mondiale in America non ha convinto nessuno a fare follie: ha segnato contro l’Uzbekistan ed è stato titolare solo contro la Croazia, dove il suo cross è stato trasformato in gol da Gonçalo Ramos. Prestazioni solide ma non sufficienti per scatenare un’asta internazionale.

Entrambi i club turchi, dopo le esplorazioni iniziali, hanno rallentato. Valutano altre opzioni e hanno altre priorità al momento. La situazione è ferma da giorni e il mercato attende sviluppi che dipendono da una spinta esterna: una offerta irrinunciabile da un club europeo di primo piano, oppure una decisione del Milan di scendere dalle sue pretese economiche. La valutazione del portoghese si aggira intorno ai 40 milioni, cifra che rimane un ostacolo per la maggior parte dei pretendenti.

Nel frattempo Leao continua la sua vita parallela. Venerdì sarà in Brasile per un evento commerciale legato alla sua marca di abbigliamento, Son Is Son. Tra una settimana tornerà alla routine: è atteso dal Milan in tournée in Australia, poi Indonesia. A meno che non arrivi una chiamata che cambi i piani. Il giocatore ha già deciso di partire, il mercato deve ancora trovare il prezzo giusto per accontentare sia il club che il giocatore.