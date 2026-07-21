Svolta Leao, arriva l’offerta tanto attesa dalla Premier League? Cosa sta accadendo

Aston Villa ha mosso i primi passi concreti per Rafael Leao. Secondo Tuttosport, il club inglese ha avviato un sondaggio per l’ala portoghese, segnando il primo contatto ufficiale dalla Premier League.

Leao aspetta l’Inghilterra: il sondaggio dell’Aston Villa

Leao continua ad attendere un’opportunità dalla Premier League, sua destinazione privilegiata da mesi. Nonostante le corteggiatrici turche, in particolare il Galatasaray, rimangono attive sul fronte, il portoghese ha manifestato chiaramente la volontà di provare l’esperienza inglese. L’Aston Villa rappresenta il primo club britannico a muoversi concretamente, con un sondaggio che apre scenari concreti per l’estate rossonera.

I Villans stanno costruendo una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Dopo Estupinan, ora puntano anche a Leao per completare il reparto offensivo. L’interesse inglese non è casuale: il club ha risorse significative e ambizioni europee che attraggono profili di alto livello come il numero 10 milanista.

Karetsas in arrivo: il piano del Milan se Leao parte

Cosa accade al Milan se Leao dovesse partire? L’erede è già stato individuato: Konstantinos Karetsas rappresenta il sostituto designato sulla trequarti. La partenza del portoghese sbloccherebbe immediatamente l’arrivo del talento greco, confermando la strategia rossonera di non lasciare il reparto scoperto.

Il Milan ha già pianificato la successione, segno di una gestione di mercato più ordinata rispetto al passato. Karetsas attende solo il via libera, pronto a raccogliere l’eredità di uno dei migliori giocatori rossoneri degli ultimi anni. La scelta del suo profilo non è casuale: giovane, dinamico, capace di crescere in un contesto competitivo come quello milanista.

La situazione rimane in evoluzione. Il sondaggio dell’Aston Villa potrebbe trasformarsi in offerta concreta, spingendo le trattative verso una conclusione. Il Milan, dal canto suo, non intende lasciarsi sorprendere e ha già predisposto il piano B per garantire continuità tattica. L’estate rossonera dipenderà molto dalle prossime mosse inglesi: se Leao dovesse partire, Karetsas arriverà a Milano per proseguire la ricostruzione offensiva del calciomercato Milan.