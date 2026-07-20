Il Milan insiste sul super 18enne: la strategia dipende da Leao

Konstantinos Karestas rappresenta ancora il profilo offensivo che il Milan sta inseguendo per completare l’attacco di Amorim. Il 18enne greco del Genk interessa da tempo, ma come rivela la Gazzetta dello Sport, i contatti si intensificano solo ora.

Karestas al Milan: il Genk chiede 40 milioni

Il Genk non scende a compromessi. Il club belga ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro e ha già rifiutato un’offerta da 30 milioni del Borussia Dortmund nei giorni scorsi. La posizione è cristallina: senza quella cifra, il giocatore rimane in Belgio fino al 2029, anno di scadenza del suo contratto.

Karestas ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie alle prestazioni in Europa League con il Genk. Il trequartista greco possiede esattamente le caratteristiche che cerca Amorim: versatilità tattica, tecnica superiore e capacità di inserimento. Non è un caso che il tecnico portoghese abbia già scelto questo profilo come prioritario per l’attacco rossonero dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain e Mario Gila dalla Lazio.

Il Milan al momento non ha avviato trattative formali. I contatti rimangono in fase esplorativa, con la dirigenza che valuta costi e tempi di un’operazione di questa portata. Tuttavia, i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi concreti.

Leao e l’effetto domino sul mercato rossonero

La cessione di Rafael Leao è la chiave che potrebbe sbloccare l’operazione Karestas. Se il Milan dovesse incassare dalla partenza del portoghese, avrebbe i fondi necessari per tentare l’affondo definitivo sul giovane greco. Senza questa uscita, la cifra richiesta dal Genk rimane fuori portata rispetto alle priorità attuali del bilancio rossonero.

La dirigenza rossonera sa bene che il tempo stringe. I grandi club europei hanno già fiutato l’occasione e il Dortmund rappresenta solo la prima delle molte concorrenti che si muoveranno per Karestas nelle prossime settimane. Il Milan deve decidere se investire sulla continuità con Leao oppure reinventare l’attacco con un giovane talento che costa meno in termini di ingaggio ma più in termini di cartellino.

Entro febbraio dovranno arrivare decisioni definitive. Il calciomercato del Milan dipenderà dalle mosse in uscita più che dalle ambizioni di acquisto. Karestas rimane un obiettivo credibile, ma solo se la dirigenza riuscirà a generare liquidità dalla partenza di Leao o da altre operazioni in uscita nei prossimi mesi.