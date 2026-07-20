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Milan, cosa sta succedendo con il big rossonero? La Gazzetta fa il punto sull’addio

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Milan, cosa sta succedendo con il big rossonero? La Gazzetta fa il punto sull’addio
Immagine simbolica dell'addio di un big rossonero al Milan con silhouette, valigia e San Siro sullo sfondo
Silhouette di giocatore con valigia davanti allo stadio San Siro illuminato e logo AC Milan con scritta Addio

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva. Secondo quanto rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza rossonera ha autorizzato l’entourage del portoghese a sondare il mercato per offerte concrete.

Leao e il crollo di rendimento: il cambio di strategia del Milan

Quattro anni fa, dopo lo scudetto, il Chelsea aveva presentato un’offerta scritta da 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese. Il Milan aveva rifiutato senza tentennamenti. Oggi la situazione è radicalmente diversa. Come evidenzia Marco Guidi su ‘La Gazzetta dello Sport’:

Il rendimento di Rafa è andato in picchiata e nelle ultime due stagioni è diventato sempre meno decisivo e sempre più bersaglio per i fischi dei tifosi. I sondaggi di agenti per conto di Barcellona e United non si sono concretizzati in trattative, nonostante uomini del suo entourage abbiano cercato di capire, con il via libera della dirigenza rossonera, se ci fossero offerte ritenute interessanti dal giocatore”.

Rafael Leao in maglia Milan durante una partita, con sguardo concentrato in campo
Rafael Leao con la maglia del Milan

La perdita di rendimento e la conflittualità con i tifosi hanno convinto il club a cambiare rotta rispetto al passato. Non è più una questione di valutazione economica, ma di compatibilità progettuale. Leao, che in estate aveva manifestato pubblicamente il desiderio di cambiare aria, ha trovato nella dirigenza un interlocutore finalmente disponibile al dialogo sulla sua cessione.

Nonostante però l’apertura del Milan, il mercato per Leao non decolla. Barcellona e Manchester United hanno inviato sondaggi attraverso intermediari, ma nessuno di questi contatti si è trasformato in trattativa vera.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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