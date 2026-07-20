Milan, cosa sta succedendo con il big rossonero? La Gazzetta fa il punto sull’addio

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva. Secondo quanto rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza rossonera ha autorizzato l’entourage del portoghese a sondare il mercato per offerte concrete.

Leao e il crollo di rendimento: il cambio di strategia del Milan

Quattro anni fa, dopo lo scudetto, il Chelsea aveva presentato un’offerta scritta da 100 milioni di euro per l’attaccante portoghese. Il Milan aveva rifiutato senza tentennamenti. Oggi la situazione è radicalmente diversa. Come evidenzia Marco Guidi su ‘La Gazzetta dello Sport’:

“Il rendimento di Rafa è andato in picchiata e nelle ultime due stagioni è diventato sempre meno decisivo e sempre più bersaglio per i fischi dei tifosi. I sondaggi di agenti per conto di Barcellona e United non si sono concretizzati in trattative, nonostante uomini del suo entourage abbiano cercato di capire, con il via libera della dirigenza rossonera, se ci fossero offerte ritenute interessanti dal giocatore”.

La perdita di rendimento e la conflittualità con i tifosi hanno convinto il club a cambiare rotta rispetto al passato. Non è più una questione di valutazione economica, ma di compatibilità progettuale. Leao, che in estate aveva manifestato pubblicamente il desiderio di cambiare aria, ha trovato nella dirigenza un interlocutore finalmente disponibile al dialogo sulla sua cessione.

Nonostante però l’apertura del Milan, il mercato per Leao non decolla. Barcellona e Manchester United hanno inviato sondaggi attraverso intermediari, ma nessuno di questi contatti si è trasformato in trattativa vera.