Futuro Leao, scelta netta di Cardinale: arriva la comunicazione

Rafael Leao lascerà il Milan in estate, ma solo a titolo definitivo e per almeno 50 milioni di euro. Gerry Cardinale ha posto condizioni non negoziabili durante l’incontro con la dirigenza del Fenerbahce.

Cardinale e il diktat al Fenerbahce: niente prestiti con riscatto

Il proprietario rossonero ha comunicato in maniera inequivocabile che non esiste possibilità di prestito con diritto di riscatto. L’unica strada percorribile è la cessione a titolo definitivo, con una valutazione minima fissata a 50 milioni. Il Milan non scende da questa richiesta, indipendentemente dalle pressioni dei turchi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le trattative rimangono aperte nonostante questa posizione cristallizzata.

La decisione di Cardinale riflette una strategia precisa: il club rossonero ha già deciso che Leao partirà, ma non accetterà compromessi economici. La cessione definitiva consente al Milan di fare cassa e ridisegnare l’attacco, mentre un prestito con riscatto avrebbe significato rinviare il problema di una cifra ancora più bassa. Questa fermezza elimina margini di manovra per il Fenerbahce, che dovrà versare l’intera somma oppure cercare alternative.

Galatasaray spunta dalla panchina, la Premier rimane fredda

Il Fenerbahce non è l’unico club interessato al portoghese. Anche il Galatasaray segue con attenzione la situazione, anche se al momento rimane in posizione secondaria rispetto ai turchi di Istanbul. Nessun interessamento concreto proviene dalla Premier League o dalla Liga spagnola, un dato che restringe notevolmente le opzioni disponibili per Leao.

L’assenza di club inglesi dalla corsa rappresenta un elemento che non gioca a favore del giocatore in termini di soluzioni alternative. La Premier, di solito attiva su profili offensivi di questo calibro, non ha manifestato alcuna mossa. La Liga, con le note limitazioni economiche dei club spagnoli, rimane ugualmente fuori dai giochi. Questo scenario concentra l’attenzione su Istanbul e sulla capacità del Fenerbahce di trovare i 50 milioni richiesti dal Milan.

Leao a Perth e il ritorno agli allenamenti: il conto alla rovescia inizia

Rafael Leao è arrivato nel ritiro di Perth nella serata australiana, accolto da Ruben Amorim e dai compagni. Da oggi riprenderà gli allenamenti dopo i giorni extra concessi per il Mondiale con il Portogallo. Tuttavia, la situazione di mercato crea un’atmosfera particolare intorno al numero 10. Amorim dovrà gestire un giocatore che sa di essere in partenza e che ha già ricevuto comunicazioni esplicite sulla valutazione fissata dal club. La convivenza tra preparazione atletica e incertezza di mercato rappresenta una sfida tattica e psicologica che il nuovo tecnico affronterà nelle prossime settimane.

Cardinale ha tracciato una linea netta e il Milan non la oltrepasserà. Il prossimo mese di agosto sarà decisivo: il Fenerbahce avrà il tempo per organizzare i fondi necessari oppure rinuncerà alla trattativa. In quel caso, Leao rimarrà a Milanello e continuerà a giocare sotto la guida di Amorim, almeno fino a quando non arriverà un’offerta conforme alle richieste.