Futuro Modric, svolta improvvisa: potrebbe accadere oggi

Luka Modric va verso la permanenza al Milan: secondo Tuttosport, l’annuncio potrebbe arrivare anche durante la conferenza stampa di oggi per la presentazione del nuovo allenatore Amorim.

Modric verso la permanenza: l’annuncio già oggi?

Mentre Gila arriva, Luka Modric rimane. Secondo Tuttosport, i segnali sulla permanenza del campione croato in rossonero sono sempre più positivi. Modric si è trovato di fronte alla scadenza naturale del contratto lo scorso 30 giugno e ora il Milan lavora per il rinnovo. L’ufficialità della sua decisione è attesa nei prossimi giorni, ma non si esclude addirittura un annuncio in pompa magna già nella giornata di oggi.

Quest’oggi infatti verrà presentato il nuovo allenatore rossonero Amorim in una conferenza stampa dove sarà presente anche il proprietario Cardinale. L’annuncio della permanenza del croato potrebbe essere il colpo di scena in grado di infiammare ancora di più la piazza nella giornata che inaugura, di fatto, il nuovo corso rossonero.

Milan, piani chiari sul mercato

La conferma di Modric è cruciale per la continuità tattica e la leadership nello spogliatoio. Il centrocampista croato rappresenta un elemento di garanzia per l’integrazione del nuovo allenatore, capace di trasmettere esperienza internazionale ai compagni. La sua permanenza consentirebbe ad Amorim di lavorare su una base solida, mantenendo un riferimento di qualità assoluta nel centrocampo rossonero.

Quale scenario attende il Milan nei prossimi giorni? L’ufficializzazione di Gila e il rinnovo di Modric aprirebbero la strada a ulteriori movimenti di mercato. Cardinale ha stanziato i fondi e il club continua a cercare soluzioni per completare la rosa, soprattutto in attacco. Con Ramos già arrivato e Gila in chiusura, il Milan di Amorim assume contorni sempre più definiti, pronto a affrontare la stagione con ambizioni rinnovate e una difesa rinforza­ta dai nuovi acquisti.