Futuro Rabiot, il francese rompe il silenzio sul Milan: cosa filtra dopo le sue parole

Il futuro di Adrien Rabiot al Milan rimane una questione aperta. Il centrocampista francese, intercettato dalla Rai durante il ritiro con la Francia per i Mondiali, ha evitato di esporsi sul suo futuro rossonero con una risposta vaga: “Parleremo più avanti”.

Rabiot e il Milan: il silenzio strategico del francese

La domanda era diretta: Ruben Amorim lo ha contattato negli ultimi giorni? Rabiot ha scelto di non sbilanciarsi, rimandando qualsiasi discussione a un momento successivo. Accanto a lui era presente la madre Veronique, che agisce come agente, e secondo quanto riporta l’inviata Rai, la donna ha lasciato intendere che il figlio continuerà a vestire rossonero.

Nei Mondiali 2026 Rabiot ha confermato il suo valore. In cinque presenze da titolare ha accumulato 450 minuti, mai sostituito da Didier Deschamps. Le sue cifre parlano chiaro: 3,8 palloni recuperati di media a partita, 1,2 intercetti, 69,2 tocchi che lo posizionano al centro del gioco francese. Ha vinto il 45% dei duelli disputati, un dato che evidenzia la sua capacità di imporsi fisicamente.

Amorim e il ruolo cruciale di Rabiot: il mediano che non si sostituisce

Con la Francia, Rabiot opera come mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due, esattamente quello che Ruben Amorim intende costruire al Milan. Non esistono al momento alternative di pari qualità: il francese combina corsa, fisico, dedizione difensiva e tecnica, caratteristiche rare in questa categoria.

Qual è il vero ostacolo alla permanenza? Non la volontà del giocatore, che sembra incline a restare, bensì la gestione della comunicazione. Rabiot ha scelto il silenzio nel momento in cui il Milan avrebbe bisogno di chiarezza. Questa tattica del rinvio, anche se comprensibile, crea incertezza in una fase delicata della programmazione estiva.

Nelle prossime settimane il dialogo tra Amorim e Rabiot dovrà intensificarsi. Il tecnico portoghese ha bisogno di certezze sul centrocampo per costruire il resto della squadra. Se il francese confermerà la sua volontà di rimanere, il Milan potrà procedere con serenità nel completamento della rosa investendo su altri reparti rispetto al centrocampo.