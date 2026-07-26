Galatasaray su Leao, arriva la prima proposta ufficiale! La formula del trasferimento

Leao lontano da Milano: il Galatasaray ha presentato la prima offerta ufficiale al Milan. I dettagli sulla formula del trasferimento del portoghese.

Leao e il Galatasaray: distanza sulla formula

La trattativa tra il Milan e il Galatasaray per Rafael Leao si incaglia sulla tipologia dell’affare. Il club turco ha presentato un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe ai rossoneri di monetizzare il cartellino solo in un secondo momento. Tuttavia, la società milanista ha respinto questa soluzione, ritenendola insufficiente rispetto alle proprie necessità economiche e di programmazione.

Il Milan intende incassare subito dalla cessione di Leao. Non accetta compromessi sulla struttura dell’operazione: vuole una vendita a titolo definitivo, con l’intero importo versato immediatamente. Questa rigidità strategica riflette una precisa scelta dirigenziale: liberarsi del giocatore generando liquidità per il mercato in entrata.

Il ritorno di Leao e l’addio imminente

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Leao raggiungerà il Milan il 29 luglio durante la tournée in Australia. Tuttavia, lo stesso attaccante ha già comunicato che non dovrebbe rimanere in rossonero. La sua permanenza sarà solo temporanea, funzionale alla preparazione atletica prima del trasferimento.

Il Fenerbahçe ha invece chiuso definitivamente le porte a qualsiasi ipotesi di ingaggio del portoghese, smentendo con un comunicato ufficiale le voci su un’offerta da 100 milioni di euro. Questa esclusione elimina una delle poche alternative concrete sul tavolo, lasciando il Galatasaray come principale candidato al suo acquisto.

Cosa succede se il Milan non cede alle pressioni turche?

Il rischio concreto è una situazione di stallo che potrebbe protrarsi oltre il mese di agosto. Se il Galatasaray non aumenterà l’offerta modificandone la struttura verso una cessione definitiva, il portoghese resterà sospeso tra Milano e il mercato, senza una soluzione concreta. Il Milan non ha fretta di scendere a compromessi su una formula che non genera introiti immediati.

Lo scenario futuro: cessione o permanenza forzata

Il club rossonero dovrà valutare se abbassare le pretese economiche accettando il prestito con riscatto, oppure attendere altre offerte. Altre squadre europee potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane, ma il tempo stringe. La finestra di mercato estiva si chiude il 1° settembre, e il Milan non può permettersi di restare bloccato su Leao oltre questa data. Se nessuna formula di vendita definitiva si concretizzerà, il portoghese tornerà ad allenarsi a Milanello in una situazione di isolamento tattico, creando ulteriore tensione all’interno della rosa rossonera.