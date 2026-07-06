Giménez in ospedale per infortunio, anche il Milan in ansia: cosa succede sul mercato

Santiago Giménez si è infortunato durante Messico-Inghilterra negli ottavi di finale dei Mondiali. Il centravanti del Milan ha subito una distorsione alla caviglia destra e è stato trasportato in ospedale per gli esami.

Giménez: la dinamica dell’infortunio all’Azteca

L’attaccante rossonero è entrato in campo al 61′ della partita disputatasi nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel forcing finale del Messico, Giménez ha messo male il piede destro sul terreno di gioco, piegando la caviglia in modo innaturale. Il ‘Bebote’ è rimasto immediatamente a terra dolorante, trasportato in barella negli spogliatoi e successivamente in ambulanza verso l’ospedale per i primi esami strumentali. La partita si è conclusa 3-2 per l’Inghilterra, con il Messico eliminato dal torneo.

Giménez e il precedente clinico: dicembre 2025

L’apprensione in casa Milan cresce considerando la storia clinica del giocatore. Giménez è stato operato alla stessa caviglia destra lo scorso dicembre, costretto a un lungo stop di cinque mesi tra terapia conservativa e decorso post-operatorio. Il messicano ha faticato poi a ritrovare la condizione ottimale nelle gerarchie offensive della squadra rossonera. Questo precedente rende ancora più delicata la situazione attuale, in attesa dei risultati degli esami.

Il timing dell’infortunio amplifica le preoccupazioni. Il recupero dalla precedente operazione alla caviglia era stato lungo e complesso, con effetti negativi sulla continuità di gioco. Una ricaduta della stessa natura comporterebbe rischi concreti per la prossima stagione.

Il mercato del Milan: cessione a rischio

Quale impatto avrebbe un lungo stop sulla strategia di mercato del Milan? Un infortunio serio bloccerebbe definitivamente la cessione di Giménez, privando la dirigenza rossonera del tesoretto necessario per finanziare i colpi in entrata. Il giocatore è segnalato da mesi come profilo in uscita durante questa finestra estiva di trasferimenti.

La società aveva pianificato di utilizzare i proventi della sua vendita per accelerare su diversi fronti del calciomercato. Un blocco delle trattative costringerebbe il Milan a rivedere drasticamente le proprie strategie di mercato e i budget destinati agli acquisti. I club interessati al centravanti messicano rimangono ora in attesa dei risultati ufficiali degli esami, come il Milan stesso. La prossima comunicazione arriverà dal Messico nelle prossime ore e determinerà il corso di tutte le operazioni in uscita.

Se gli esami confermassero un infortunio grave, il Milan dovrà riprogrammare completamente il proprio mercato estivo e rivedere gli obiettivi di calciomercato, mantenendo Giménez in rosa e posticipando qualsiasi manovra di cessione.