Milan, la rivoluzione di Amorim parte dai cedibili: 11 giocatori verso l’addio

Rúben Amorim taglia la rosa del Milan con decisione. Undici calciatori sono stati esclusi dal nuovo progetto tattico rossonero, tra cui difensori, centrocampisti e attaccanti di rilievo che hanno militato nella squadra nella scorsa stagione.

I big in uscita dal Milan: da Tomori a Giménez

La dirigenza rossonera procede con un’epurazione strutturale per finanziare gli acquisti richiesti dal tecnico portoghese. Fikayo Tomori e Santiago Giménez sono i nomi più illustri della lista dei cedibili: il difensore centrale e il centravanti non rientrano nei calcoli tattici del 3-4-2-1 disegnato da Amorim. A centrocampo, sia Youssouf Fofana che Ruben Loftus-Cheek sono destinati a lasciare Milanello. Sulla fascia esterna, Pervis Estupiñán rappresenta un altro elemento in uscita definitiva.

Questa manovra non è casuale. Il quinto posto della passata stagione ha bruciato la qualificazione in Champions League, e la società ha deciso di azzerare i rami secchi dell’organico precedente. I 74 milioni spesi per Gonçalo Ramos e i 25 milioni per Mario Gila devono trovare copertura attraverso le cessioni. La cifra complessiva dei ricavi da vendite rappresenta il vero motore del mercato estivo milanista.

I rientri dai prestiti: il Milan svuota la casella dei prestiti

Oltre ai big, la scure colpisce anche i calciatori tornati alla base dopo un anno lontano da Milano. Filippo Terracciano, Ismaël Bennacer, Warren Bondo e Yunus Musah non troveranno spazio nel nuovo disegno tattico. Samuel Chukwueze, l’esterno d’attacco nigeriano, segue lo stesso destino. La dirigenza lavora già per monetizzare questi profili e reinvestire il ricavato sul mercato in entrata.

Qual è il vero criterio di Amorim per decidere chi resta? Il tecnico portoghese ha scelto di non affrettare i giudizi sui giovani talenti rossoneri. Durante il ritiro estivo di metà luglio, analizzerà dal vivo Christian Comotto, Kevin Zeroli, Alphadjo Cissè, Francesco Camarda e Andrej Kostić. Chi dimostra di essere pronto per la prima squadra rimane; gli altri vanno in prestito per trovare continuità di gioco e crescere.

La strategia di Amorim: valutazioni dal vivo in ritiro

Questa non è una semplice pulizia di bilancio. Amorim ha chiesto valutazioni concrete sul campo, non giudizi affrettati da scrivania. I giovani avranno l’opportunità di convincerlo durante la preparazione estiva. Chi non passa il test tattico e fisico finirà comunque in prestito, ma con una destinazione studiata per garantire minutaggio e sviluppo delle competenze.

Undici partenze rappresentano un numero considerevole, ma necessario per finanziare il cambio di filosofia tattica voluto da Amorim. La prossima stagione dipenderà dalla capacità della dirigenza di piazzare questi giocatori sul mercato e dalla reazione dei giovani talenti chiamati a colmare i vuoti. Il mercato del Milan non si ferma alla lista dei cedibili: è il primo mattone su cui costruire la competitività della prossima annata.