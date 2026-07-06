Giménez infortunato, arriva l’esito peggiore: cambia tutto per il Milan

Santiago Giménez rimarrà fuori dal campo a lungo dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata ai Mondiali. L’attaccante del Milan dovrà attendere per il rientro, con conseguenze dirette sulla strategia di mercato rossonera.

Giménez e l’infortunio confermato: stop fino a settembre

Gli esami medici hanno certificato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra, la stessa articolazione già operata lo scorso dicembre ad Amsterdam. L’infortunio è avvenuto nel finale di Messico-Inghilterra, durante gli ottavi di finale dei Mondiali. Secondo quanto rivelato da Fox Sports, i tempi di recupero ammontano a otto settimane di fermo obbligatorio per il numero 7 del Diavolo.

La sfortuna che ha caratterizzato la permanenza di Giménez a Milano si ripete ancora una volta, bloccando un giocatore che non aveva ancora trovato continuità con la maglia rossonera. Il rientro è programmato per l’inizio di settembre, quando la finestra di calciomercato estivo sarà ormai chiusa.

Calciomercato Milan: la cessione di Giménez diventa complicata

L’attaccante era stato identificato come candidato alla cessione durante il mercato estivo, con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Porto aveva avviato una trattativa concreta, ma l’infortunio ha reso la situazione significativamente più critica per qualsiasi possibile acquirente. Nessun club intende investire su un giocatore con condizioni fisiche ancora da verificare.

Come il Milan intende procedere? La dirigenza rossonera potrebbe tentare comunque di piazzare Giménez entro fine agosto, accettando uno sconto sul prezzo del cartellino pur di realizzare una plusvalenza in bilancio e alleggerire il monte ingaggi. È l’unica strada percorribile per una cessione che ora appare tutt’altro che scontata.

Il rientro previsto per settembre rappresenta un’incognita pesante. Chi lo acquisterà dovrà scommettere su un giocatore che avrà appena completato il recupero da un infortunio alla caviglia, senza garanzie sulle sue reali condizioni atletiche. Il Milan valuta le opzioni, consapevole che mantenere Giménez in rosa per la stagione 2024-2025 potrebbe diventare l’alternativa più realistica se le offerte non soddisfaranno le pretese economiche del club.