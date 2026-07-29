Ibrahimovic non ha dubbi, che annuncio sul Milan di Cardinale: “Ne sono sicuro al 100%”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha espresso piena fiducia nel progetto di Gerry Cardinale al Milan, ritenendo il proprietario capace di affrontare le sfide europee con determinazione.

Ibrahimovic: la lezione di calma che insegna a Cardinale

Durante il WSJ Sports Event organizzato dal Wall Street Journal, lo svedese ha rivelato il suo ruolo di consigliere per il proprietario rossonero. Il focus principale della loro collaborazione riguarda la gestione emotiva delle decisioni: “Stare calmo, non farsi sopraffare dalle emozioni perchè quando prendi decisioni in preda alle emozioni si fanno degli errori”. Ibrahimovic ha sottolineato come Cardinale stia attraversando la strada più difficile possibile per imparare il calcio europeo, diverso radicalmente dagli sport americani.

La pazienza rappresenta l’elemento chiave che Ibrahimovic predica al proprietario americano. Il Milan non si gode ancora pienamente, secondo lo svedese: “Te lo puoi godere quando vinci”. Il processo è graduale, passo dopo passo, con l’obiettivo della vittoria che rimane il traguardo finale. Cardinale deve comprendere che ogni paese ha il suo modo di lavorare, e l’Italia è particolarmente complessa sotto questo profilo.

Ibrahimovic e l’identità del Milan: il consiglio strategico

Il Senior Advisor ha spiegato il principio fondamentale che guida il suo rapporto con Cardinale: la necessità di creare un’identità coerente con il carattere del proprietario stesso. “Gli dico sempre che deve creare l’identità del Milan per come è fatto lui, così da affrontare le sfide rappresentando se stesso e non qualcuno che non è”. Questo approccio consente al Milan di costruire una cultura autentica, dove il fallimento non rappresenta un ostacolo ma parte integrante del percorso di crescita.

Ibrahimovic ha ricordato l’importanza della dimensione globale del club: 650 milioni di tifosi nel mondo scelgono il Milan ogni settimana. È una responsabilità gigantesca, ma Cardinale possiede la volontà e il carattere per gestirla. La fiducia dello svedese è assoluta: “Gerry arriverà, ne sono sicuro al 100%. Se è riuscito a portare me in RedBird può riuscire a fare tutto”.

Il ruolo di Ibrahimovic nel Milan contemporaneo rimane quello di mentore e guida culturale, non di operatore tecnico diretto. La sua funzione consiste nel trasferire quella mentalità vincente che lo ha caratterizzato in campo agli ambiti organizzativi e decisionali della società. Cardinale avrà bisogno di tempo per assimilare completamente il contesto europeo, ma il percorso è tracciato. Nel calcio europeo, la leadership non si improvvisa: richiede esperienza, umiltà e capacità di imparare dagli errori. Il Milan di Cardinale avrà queste caratteristiche solo se saprà mantenersi fedele a questo insegnamento durante il prossimo calciomercato e oltre.