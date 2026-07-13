Il Milan non accontenta Amorim: un obiettivo rossonero può firmare per un altro club italiano

Kerim Alajbegovic sceglie l’Atalanta e il Milan rimane a mani vuote. L’esterno bosniaco del Bayer Leverkusen ha dato la sua disponibilità ai nerazzurri, che hanno accelerato decisivamente sul mercato.

Alajbegovic all’Atalanta: l’affondo decisivo di Bergamo

Secondo Tuttomercatoweb, l’Atalanta ha piazzato uno scatto risolutivo nel fine settimana, sfruttando l’immobilismo delle concorrenti. La valutazione totale si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi, dopo il riscatto cristallizzato un mese fa dal Salisburgo. Alajbegovic ha espresso il suo gradimento per Bergamo, aprendo le porte a una chiusura rapida dell’operazione.

La mossa di Sarri rappresenta un’acquisizione di prospettiva tattica per l’out difensivo. L’esterno offre duttilità e velocità, caratteristiche che mancavano nella rosa bergamasca. Sugli esterni, infatti, la dirigenza atalantina sta già valutando diverse uscite: Daniel Maldini piace sia al Cagliari che al Parma, mentre Sulemana Kamaldeen potrebbe lasciare con formule diverse.

Milan, Roma e Napoli: perché hanno perso la corsa

Quale motivo ha fermato gli altri club? Secondo la fonte, la Roma aveva manifestato interesse concreto ancora prima dell’idea Greenwood, senza però affondare il colpo. Il Napoli dispone di molti giocatori e il tecnico Allegri vuole fare chiarezza prima di qualsiasi mossa. Al Milan è mancata univocità progettuale nel momento clou e il profilo di Alajbegovic potrebbe non essere prioritario.

La scelta del giocatore bosniaco di virare verso Bergamo rivela una gerarchia di preferenze ben definita. Non era una questione di opportunità secondaria, ma di visione tattica e progettuale. L’Atalanta ha saputo muoversi con tempestività quando gli altri tentennava, capitalizzando un vantaggio decisivo nel mercato estivo.

Sarri avrà a disposizione un esterno di prospettiva per completare il reparto difensivo. L’operazione potrebbe chiudersi a breve, garantendo al tecnico il tempo necessario per integrare il calciatore nella rosa. Il Milan, intanto, dovrà rivedere le proprie strategie offensive: Alajbegovic rappresentava una soluzione offensiva di livello europeo, ora indisponibile. La ricerca di esterni offensivi proseguirà, con urgenza maggiore rispetto alle settimane precedenti.