Milan, ancora un nome portoghese: Amorim spinge per il talento del Bayern Monaco

João Palhinha cerca una via d’uscita dal Bayern Monaco, e il Milan di Rúben Amorim entra nella corsa per il centrocampista portoghese. I bavaresi hanno comunicato al giocatore che non rientra nei piani futuri e cercano attivamente una soluzione.

Il classe 1992 ha passato la scorsa stagione in prestito al Tottenham, contribuendo alla salvezza degli Spurs. Ora il Bayern vuole cederlo definitivamente. Secondo Sky Sport, i colloqui con Benfica rimangono ancora in fase esplorativa. I bavaresi hanno già scartato formule in prestito: la cessione deve essere a titolo definitivo.

Benfica prepara l’offerta: 25 milioni o formula ibrida

Come rivela Record Portugal, il Benfica ha contattato gli agenti di Palhinha e il giocatore è propenso a tornare in Portogallo. Il club lusitano sta preparando una proposta strutturata: 25 milioni di euro versati in un’unica soluzione, oppure una formula alternativa con prestito a 10 milioni più obbligo di riscatto a 15 milioni. La scelta della formula dipenderà dalla disponibilità del Bayern a negoziare. Secondo il giornalista Pedro Almeida, Palhinha sarebbe vicino al Benfica, ma Sky Sport frena gli entusiasmi ricordando che siamo ancora in fase preliminare.

Il centrocampista a 31 anni porta esperienza internazionale e solidità tattica. La concorrenza del Milan con Amorim rappresenta però una variabile importante nel mercato: il tecnico portoghese potrebbe offrire un progetto più ambizioso rispetto al ritorno a Benfica.

Il Bayern fissa i tempi: il centrocampista parte, così arrivano i rinforzi

La strategia del Bayern è chiara. Il club non farà nuovi acquisti finché non avrà liberato gli esuberi dalla lista di cessioni. Palhinha è uno dei tre giocatori rimasti da piazzare, oltre ai già ceduti Ismael Saibari e Nathaniel Brown. Solo dopo aver venduto questi elementi arriveranno i rinforzi per la squadra.

Il Bayern vuole cedere a titolo definitivo, non accetta altre formule in prestito. Questo vincolo limita le opzioni di Palhinha e accelera la ricerca di una soluzione. Il Benfica rimane la destinazione più probabile al momento, ma il Milan con Amorim rappresenta un’alternativa concreta che potrebbe cambiare le valutazioni del giocatore e del Bayern stesso.

Lo scenario dei prossimi giorni dipenderà dalla velocità di negoziazione tra i club. Se il Benfica presenterà l’offerta entro breve termine, potrebbe chiudere la partita. In caso contrario, il Milan avrà lo spazio per inserirsi e proporre condizioni più interessanti.