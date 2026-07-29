La Juventus beffa il Milan? Accordo da 40 milioni a un passo

Kerim Alajbegovic è a un passo dalla Juventus. Come rivela ‘Sky Sport Germania’, i bianconeri avrebbero chiuso con il Bayer Leverkusen per il giovane attaccante bosniaco con una cifra iniziale di 33 milioni, potenzialmente 40 con i bonus. L’operazione rappresenta uno smacco per il Milan. Dopo Karetsas, finito al Borussia Dortmund, anche Alajbegovic sfugge ai rossoneri.

Alajbegovic alla Juventus: i dettagli dell’affare

La Juventus avrebbe trovato l’accordo totale con il Leverkusen per una trattativa che si chiude intorno ai 40 milioni di euro complessivi. Restano solo gli ultimi dettagli burocratici prima dell’ufficializzazione del trasferimento in Italia. Il club bianconero si è mosso con più decisione e rapidità, battendo sul tempo il Milan.

Il Milan non ha mai trasformato l’interesse iniziale in una proposta ufficiale al club tedesco, lasciando spazio alla concorrenza bianconera che ha agito con maggior tempestività.