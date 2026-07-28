Milan, svanisce definitivamente il colpo di mercato: si avvicina l’annuncio ufficiale

Karetsas al Borussia Dortmund è quasi ufficiale. Il trequartista classe 2007 del Genk sfuma definitivamente dai radar rossoneri, lasciando il Milan a mani vuote dopo settimane di sondaggi sterili.

Milan bloccato da Leão: Karetsas scappa al Dortmund

La decisione del Diavolo di aspettare la cessione di Rafael Leão ha paralizzato ogni mossa concreta sul mercato. Mentre la dirigenza rossonera restava ferma in attesa di sbloccare la situazione del numero 10 portoghese, il Borussia Dortmund ha agito con determinazione chirurgica. Lars Ricken e Nils-Ole Book hanno effettuato due blitz decisivi in Belgio, sedendosi al tavolo con Dimitri De Condé del Genk e chiudendo l’operazione con 32 milioni di euro fissi più bonus.

La dirigenza rossonera aveva sondato Karetsas da mesi, avviato contatti con gli agenti del greco, ma non ha mai fatto il passo successivo: sedersi al tavolo per negoziare. Mentre il Dortmund portava a casa un giovane talento di assoluta prospettiva, il Milan raccoglieva il vuoto.

Karetsas sceglie Dortmund: la logistica e la Champions

Cosa ha convinto il classe 2007 a scegliere il Signal Iduna Park? Non solo la qualità della proposta sportiva, ma anche fattori concreti: Dortmund dista appena 117 chilometri da Genk, una distanza percorribile in due ore di auto. Karetsas ha scelto il salto di qualità professionale rimanendo praticamente a casa, con un ingaggio superiore e la certezza di giocare la Champions League in un top club europeo.

Il contratto è pronto fino al 30 giugno 2031. Mercoledì 29 luglio il giocatore è atteso a Dortmund per le visite mediche. Per il Milan resta solo l’amaro dell’occasione mancata e l’urgenza di trovare alternative in attacco prima che la finestra di mercato si chiuda.