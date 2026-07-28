Milan, il futuro di Leao: c’è l’annuncio di Amorim!

Il futuro di Leao non è ancora stabilito del tutto. Seppur sia da considerare un giocatore in uscita dal club (con società come il Galatasaray e, soprattutto, il Fenerbahce su di lui), mister Ruben Amorim non ha voluto chiudere alcuna porta prima di avere un confronto diretto.

Amorim frena sull’addio di Leao: “Ci parlerò, è un nostro giocatore”

La situazione attorno al futuro di Rafa Leao è uno dei punti più spinosi di questo calciomercato estivo in casa Milan: il calciatore a inizio sessione ha chiesto la cessione e il club non si è opposto, essendo in trattativa soprattutto con Galatasaray e Fenerbahce (la cui delegazione è in Italia per incontrare il club e l’entourage del giocatore). Ad ogni modo, però, mister Ruben Amorim non ha voluto dare segnali netti nel corso dell’ultima conferenza stampa dall’Australia, lasciando aperta la porta al confronto diretto tra portoghesi.

Ecco le sue parole:

“Leao è un nostro giocatore fino a che non cambia nulla, la squadra viene prima di tutto. Non è troppo complicato, per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Rafael, con Ramos, con Saelemaekers… con tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare cosa faremo. Sanno già cosa significa giocare in un club come il nostro. So che ci sono molte speculazioni su alcuni dei nostri elementi, ma restano nostri finché non cambia nulla”.