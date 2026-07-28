Leao al Fenerbahçe, arriva l’offerta al Milan: novità sulla trattativa

Un rapppresentante del Fenerbahçe è a Milano per trattare Rafa Leao: i turchi offrono 40 milioni al club e 10 di stipendio annuo al portoghese, cifra ritenuta insufficiente dai rossoneri.

Fenerbahçe a Milano: Cihan Kamer accelera per Leao

La visita lampo di un membro del board del Fenerbahçe a Milano non è casuale. Cihan Kamer, consigliere d’amministrazione del club turco, è atterrato a Milano con un mandato preciso: avanzare un’offerta concreta per Rafa Leao e provare a chiudere almeno una bozza d’accordo prima di ripartire. Il viaggio non è una ricognizione esplorativa ma un’operazione di mercato vera, dettata dalla necessità di battere la concorrenza del Galatasaray nel derby turco per il portoghese.

La proposta messa sul tavolo dal Fenerbahçe è chiara ma distante dalle valutazioni del Milan. I turchi offrono 40 milioni per il cartellino, una cifra che rappresenta meno di due terzi rispetto ai 60 milioni inizialmente chiesti dai rossoneri. Sul fronte contrattuale, il club di Istanbul è disposto a garantire a Leao uno stipendio doppia cifra, attorno ai 10 milioni annui. L’obiettivo è semplice: utilizzare l’ingaggio ricco per compensare la debolezza dell’offerta economica e convincere il giocatore ad accettare la destinazione.

Leao intanto è atteso in ritiro con il Milan

Qual è il vero ostacolo nella trattativa? Non è la distanza tra le parti su cifre e ingaggio, bensì l’intenzione del Milan di difendere il prezzo. I rossoneri non si oppongono alla cessione di Leao, ma intendono avvicinarsi il più possibile ai 60 milioni per recuperare risorse da reinvestire sul mercato. I bonus potrebbero colmare parte del divario, ma servono negoziazioni concrete nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Rafa Leao raggiungerà la squadra in Australia per il ritiro con il nuovo allenatore Amorim. È il primo confronto tra il portoghese e il tecnico portoghese, due connazionali che però operano secondo visioni tattiche divergenti. Nel 3-4-2-1 di Amorim, la collocazione di Leao diventa problematica.Aggiungendo considerazioni tecniche e ambientali, il ciclo di Leao al Milan sembra davvero giunto al termine, indipendentemente dall’esito della trattativa con il Fenerbahçe.

Il Milan intanto non rimane inattivo sul fronte degli acquisti. Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 del Troyes, è atteso in città per le visite mediche: l’affare è stato definito per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il giovane francese, con 14 presenze in Ligue 2, sarà il vice di Pavlovic sotto la gestione di Amorim. L’arrivo di Diawara anticipa la riconfigurazione della rosa rossonera in questa sessione di mercato, che avrà in Leao e nella sua cessione il capitolo più delicato.