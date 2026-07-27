Milan, tutto confermato per il nuovo acquisto: arriverà domani!

Sankhoun Diawara domani mattina a Milano per le visite mediche con il Milan. Il difensore francese classe 2006 completa il trasferimento dal Troyes. A confermarlo è Gianluca Di Marzio.

Diawara arriva a Milano: i dettagli dell’operazione

L’accordo tra Milan e Troyes è ormai definito. Il giovane difensore francese sbarca in rossonero per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Domani le visite mediche daranno il via libera finale. Dopo i test clinici, Diawara firmerà il contratto con il club di via Aldo Rossi e si unirà alla rosa di Ruben Amorim.

La scorsa stagione con il Troyes è stata significativa per il classe 2006. Ha collezionato 24 presenze totali, di cui 14 in Ligue 2, e ha segnato anche un gol. Un bilancio che dimostra continuità e affidabilità nel campionato francese, qualità che il Milan ha valutato positivamente nella strutturazione di questa operazione.

Diawara e il ruolo nel Milan di Amorim

La posizione naturale è quella di braccetto sinistro. Nel sistema tattico del nuovo allenatore rossonero, Diawara avrà il compito di fare da prima alternativa a Strahinja Pavlovic. Una scelta che risponde a una necessità concreta della difesa milanista, quella di avere soluzioni affidabili sulla fascia sinistra della linea difensiva.

Amorim ha già iniziato a costruire il suo progetto tattico e Diawara rappresenta un innesto coerente con quella visione. Il giovane francese porta esperienza europea nonostante la giovane età, elemento non secondario per chi arriva a Milano con ambizioni immediate.