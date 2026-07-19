Lampard vuole un titolare del Milan: tentativo per riportarlo in Inghilterra

Fikayo Tomori lascerà il Milan questa estate. Il Coventry City ha messo gli occhi sul difensore inglese, con Frank Lampard determinato a riportarlo in Inghilterra.

Tomori e Lampard: una storia che torna al passato

Il tecnico del Coventry conosce molto bene il giocatore rossonero. Lampard lo ha allenato sia a Derby County che al Chelsea, dove gli ha concesso l’esordio. Quella relazione consolidata nel tempo rappresenta il vantaggio principale per il club neopromosso in Premier League. Non è una semplice operazione di mercato, ma un ricongiungimento tra chi ha già lavorato insieme con risultati positivi.

Secondo Corriere dello Sport, il ritorno in Inghilterra è molto probabile per Tomori. Le ragioni sono molteplici: le sue prestazioni altalenanti negli ultimi anni a Milano, l’arrivo di Mario Gila nel nuovo progetto di Ruben Amorim, la necessità del Milan di alleggerire la rosa. Un trasferimento estivo non è solo ipotesi, ma scenario concreto.

Tomori fuori dal progetto: il prezzo del divorzio

Il Milan ha deciso di ricostruire la difesa da zero. Con Amorim sulla panchina e Gila ormai in rosa, Tomori finirebbe in panchina. La società non ha interesse a trattenere un elemento che non rientra nei piani tattici. Il divorzio è scontato e inevitabile.

Quanto chiederà il Milan per liberarsi del difensore? La valutazione dovrebbe attestarsi tra 20 e 30 milioni di euro. Una cifra accessibile anche per una squadra come Coventry, che ha appena conquistato la promozione e ha risorse limitate rispetto ai top club inglesi.

Tomori arrivò a Milano quattro anni fa e ha avuto momenti di altissimo livello, soprattutto nella seconda parte della stagione dello Scudetto. Da allora, il suo rendimento è stato discontinuo, confermando che il progetto rossonero non rappresenta più il suo futuro. La Premier League lo richiama, e Lampard è il ponte ideale per concretizzare questa transizione.

Scenario estivo: Tomori al Coventry tra giugno e luglio

Entro l’estate, il Milan avrà risolto la questione Tomori. Lampard accelererà per chiudere l’affare, il Coventry avrà il budget necessario e il giocatore avrà l’occasione di ricominciare in un contesto dove è già conosciuto. Il difensore inglese lascerà Milano con una valutazione di mercato ridotta rispetto ai giorni del suo apice, ma con la certezza di trovare continuità in Premier League. Per il Milan, sarà il primo passo concreto della ricostruzione difensiva voluta da Amorim.