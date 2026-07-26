Leao al Galatasaray, Moretto chiarisce tutto: l’ultim’ora sulla presunta offerta Turca

Rafael Leao resta, per ora, al Milan nonostante l’interesse di Galatasaray e Fenerbahce. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel consueto aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i due club turchi hanno soltanto contattato l’entourage del portoghese senza presentare alcuna proposta scritta al club rossonero.

Leao e le proposte turche: solo chiacchiere verbali

I colloqui tra le società turche e chi gestisce gli interessi di Leao si sono limitati a discussioni informali. Nessuna offerta ufficiale è arrivata al Milan a differenza di quello che era circolato nelle scorse ore, nemmeno per quanto riguarda lo stipendio che il giocatore potrebbe ricevere. Galatasaray e Fenerbahce hanno espresso il loro interesse, ma finora non hanno formalizzato alcuna proposta concreta. Le conversazioni rimangono a livello verbale, senza impegni documentati.

La volontà di Leao di lasciare il Milan persiste. Il portoghese ha ripetutamente manifestato il desiderio di affrontare una nuova sfida, mantenendo però il rispetto verso il club che lo ha lanciato in Europa. Tuttavia, la situazione di mercato non si è ancora trasformata in una trattativa vera e propria. Leao parteciperà regolarmente al ritiro estivo rossonero e alla prima fase di preparazione non ufficiale.

Milan: cessione definitiva l’unica strada possibile

Il Milan non apre a soluzioni alternative. Il club rossonero non considererà nemmeno un prestito, con o senza obbligo di riscatto: la società cerca una cessione a titolo definitivo. Questa posizione rimane ferma e non negoziabile, almeno per il momento. La richiesta economica del Milan rappresenta un ostacolo significativo per i club interessati, soprattutto per le squadre turche che operano con budget limitati rispetto ai top club europei.

A fine luglio la situazione rimane sostanzialmente congelata. Nessun club ha presentato un’offerta che il Milan consideri adeguata. L’attaccante portoghese continuerà a vestire la maglia rossonera almeno fino a quando non arriverà una proposta concreta e accettabile. Se entro l’inizio della stagione ufficiale nessuna trattativa avrà fatto progressi, Leao sarà pienamente integrato nel progetto di Amorim e continuerà a rappresentare uno dei pilastri offensivi del Milan.