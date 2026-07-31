Leao, alta tensione con Cardinale? La decisione del Milan è netta

Rafael Leao e il Milan sono bloccati in una fase di puro conflitto. Secondo Tuttosport, la tensione tra il portoghese e Gerry Cardinale ha raggiunto livelli tali da compromettere ogni negoziazione con i club turchi interessati al trasferimento.

Leao rifiuta il prestito: Milan fermo a 60 milioni

Il nodo cruciale non riguarda il prezzo, ma la formula. Fenerbahçe e Galatasaray spingono per un prestito con diritto di riscatto, oppure un prestito secco con obbligo di acquisto rinviato. Il Milan, su diktat di Cardinale, ha comunicato tramite Hendrik Almstadt un’unica condizione: cessione permanente a 60 milioni di euro. Niente compromessi, niente sconti sulla modalità di trasferimento.

Le due squadre turche, storicamente abituate a offrire ingaggi superiori grazie agli incentivi fiscali locali, sperano ancora in un cedimento della dirigenza rossonera. Per ora non accade.

Cardinale e Leao: il conflitto esplicito dopo maggio

Il presunto scontro tra il presidente e il giocatore affonda le radici in due episodi pubblici. A fine maggio, Cardinale ha rivelato in una discussione con i giornalisti di aver ricevuto offerte da 100 milioni per Leao lo scorso anno, aggiungendo considerazioni sul carattere del portoghese. Leao ha risposto mettendosi sul mercato con dichiarazioni che Cardinale ha percepito come sleali.

Da quel momento il clima è mutato radicalmente. Non si tratta di incomprensioni tattiche o contrattuali. È una questione di fiducia reciproca deteriorata. Leao si sta allenando in Australia, mentre la proprietà americana irrigidisce la posizione su ogni dettaglio negoziale.

Cosa accadrà entro fine agosto?

Lo stallo potrebbe risolversi solo con una concessione del Milan sulle modalità oppure con Leao che accetta le condizioni rossonere. Nessuno scenario è impossibile, ma il tempo stringe. Tutti gli scenari rimangono aperti e cambiano giorno dopo giorno.

Fenerbahçe e Galatasaray attendono ancora. Il Milan mantiene la sua linea rigida. Leao continua il suo lavoro pre campionato. Entro fine agosto uno dei tre dovrà cedere, e quando accadrà, il calciomercato del Milan avrà una risposta definitiva.