Milan, occasione a centrocampo dal Bayern Monaco: arriva un portoghese?

João Palhinha potrebbe arrivare al Milan questa estate. Il centrocampista portoghese è stato escluso dai piani del Bayern Monaco e disponibile a 15 milioni di euro.

Come rivela Tuttosport, Vincent Kompany non conta sul mediano portoghese. Il Bayern ha aperto alla cessione di Palhinha, creando un’opportunità concreta per chi agisce rapidamente sul mercato. Ruben Amorim conosce bene il giocatore e sa di poter costruire una mediana solida intorno a caratteristiche fisiche e dinamismo che Palhinha garantisce. La dirigenza rossonera ha già rafforzato l’attacco con Ramos e la difesa con Gila; il centrocampo rimane l’area dove una mossa potrebbe fare davvero la differenza nei prossimi mesi.

Palhinha fuori dal progetto Bayern: la valutazione economica

Quindici milioni di euro rappresentano una cifra accessibile per le ambizioni del Milan. Non è una spesa particolarmente gravosa considerando il profilo del giocatore e le lacune che ancora esistono in mediana. Il club rossonero dispone dei margini economici per chiudere una trattativa simile senza particolari difficoltà finanziarie. La vera sfida consiste nel convincere Palhinha a scegliere il progetto rossonero rispetto ad altri club interessati.

Su Palhinha c’è anche l’interesse della Juventus, che lo valuta come alternativa rispetto a obiettivi più costosi. Il Milan ha il vantaggio di offrire continuità tattica con Amorim, che già conosce le caratteristiche del centrocampista e sa come utilizzarle al meglio nel suo sistema di gioco. Benfica e altri club portoghesi hanno manifestato curiosità, ma nessuno ha ancora mosso passi concreti verso il Bayern.

La finestra di mercato: decisione imminente per il Milan

Nei prossimi giorni il Milan dovrà decidere se trasformare il monitoraggio in un’offerta ufficiale. I tempi stringono perché altre squadre potrebbero muoversi rapidamente per Palhinha, specialmente se il Bayern accelera il processo di cessione. Una mossa di questo tipo potrebbe rappresentare il secondo colpo portoghese del mercato rossonero dopo Goncalo Ramos, consolidando ulteriormente la spinta verso giocatori dal calcio lusitano.

Il centrocampista ex Fulham e Benfica offre esperienza internazionale e una solidità difensiva che il Milan cerca da tempo. Se la trattativa dovesse concretizzarsi entro luglio, il Milan potrebbe schierare una mediana completamente rinnovata a disposizione di Amorim per la prossima stagione.