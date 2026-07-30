Mercato Milan, la bomba dall’Inghilterra: la sfida con il Leverkusen per il talento algerino

Ibrahim Maza rappresenta l’obiettivo offensivo che Ruben Amorim vuole aggiungere al Milan. Gli ultimi contatti con gli agenti del giocatore del Bayer Leverkusen confermano l’interesse concreto dei rossoneri.

L’attaccante algerino piace al Milan da quando indossava la maglia dell’Hertha Berlino. Lo scorso gennaio il club rossonero aveva preparato un’offerta da oltre 15 milioni di euro più bonus, ma il giocatore rifiutò. Ora le cose potrebbero cambiare. Amorim ha approvato il profilo di Maza perché possiede qualità tecnica superiore, intelligenza tattica eccezionale e capacità di leggere lo sviluppo dell’azione prima degli altri. Nella sua prima stagione al Bayer Leverkusen ha collezionato 44 presenze con 5 gol e 6 assist: numeri che confermano il suo valore in crescita.

Maza e Leverkusen: il muro da abbattere

Il Bayer Leverkusen considera Maza un giocatore chiave per la prossima stagione. Il club tedesco valuta l’algerino intorno ai 40-45 milioni di euro e non intende fare sconti. Carlos Martinez Novel, il nuovo allenatore della squadra, conta su di lui per il progetto futuro. Anche l’Atletico Madrid ha presentato un’offerta da 35 milioni, ma è stata respinta. La richiesta di Leverkusen rappresenta un ostacolo serio per qualsiasi negoziazione, compresa quella del Milan.

Gli agenti di Maza operano attraverso l’agenzia Stellar, la stessa che sta gestendo le trattative tra Rafael Leao e il Fenerbahce. Questo dettaglio non è casuale: il Milan potrebbe sfruttare le dinamiche di mercato per accelerare i dialoghi. Se Leao dovesse partire, la disponibilità economica dei rossoneri aumenterebbe sensibilmente e potrebbe permettere di affrontare la cifra richiesta da Leverkusen.

Amorim vuole il numero 10 puro

Il Milan ha bisogno di un trequartista che sappia operare negli spazi stretti e apra il gioco per i compagni. Il tecnico portoghese ha manifestato preferenza per profili come Samuel Chukwueze, ma la rosa attuale manca di un numero 10 genuino. Maza possiede esattamente questa caratteristica: legge il gioco in anticipo, sa quando inserirsi in area con i tempi giusti, ha visione di gioco superiore alla media.

L’interesse per Maza non è recente. Già nell’estate 2024 il Milan aveva tentato di prenderlo da Hertha Berlino, ma l’allora ventenne rifiutò per restare in Germania. Ora le condizioni sono diverse: il Leverkusen è un club più prestigioso, ma Maza ha accumulato esperienza e consapevolezza del suo valore. Un ritorno del Milan sul giocatore avrebbe senso tattico immediato all’interno del progetto di Amorim.

Le parti si parleranno nei prossimi giorni per verificare se esiste margine di trattativa. Il Leverkusen chiede cifre importanti, il Milan deve decidere se investire pesantemente o attendere sviluppi. L’alternativa è cercare altri profili, ma nel calciomercato la continuità di un’idea spesso funziona meglio delle improvvisazioni. Se Leao partirà verso il Fenerbahce, il Milan avrà il denaro e la necessità di colmare il vuoto offensivo. Maza potrebbe diventare il nome protagonista di quella operazione, a condizione che Leverkusen accetti di negoziare sulla valutazione del giocatore.