Leao e quella telefonata di Maldini: il retroscena sull’arrivo al Milan

Leao ha scelto il Milan dopo una chiamata diretta di Paolo Maldini. L’attaccante portoghese ha rivelato come il dirigente rossonero lo ha contattato via FaceTime per convincerlo a trasferirsi.

La chiamata di Maldini: il momento decisivo per Leao

Rafael Leao non ha potuto rifiutare quando Paolo Maldini ha deciso di contattarlo personalmente. Durante un’intervista al podcast brasiliano Podpah, l’attaccante ha raccontato nei dettagli come è avvenuto il primo approccio del dirigente rossonero. L’agente di Leao aveva avvisato il giocatore che “questa persona chiamerà tra cinque minuti; resta qui perché parlerai via FaceTime”. Quella persona era Maldini. La comunicazione è stata diretta e persuasiva: “Ciao, Rafael. Come stai? Sai già che il Milan è interessato; sei un giocatore in cui vediamo un grande futuro e vogliamo portarti qui al Milan”. La risposta di Leao è stata immediata.

La reazione dell’attaccante portoghese è stata istintiva. Leao ha dichiarato: “Oh, vengo subito”. Non ha avuto dubbi, non ha chiesto tempo per riflettere. “Cavolo, non potevo dire di no, sai? Quando chiama lui… è andata così”. La figura di Maldini, leggendario difensore rossonero e uomo simbolo della storia milanista, ha esercitato un peso determinante sulla decisione del giocatore portoghese.

Leao e il Milan: il peso della chiamata di una leggenda

La scelta di Leao non è stata frutto di lunghe negoziazioni o complessi calcoli economici. È stata la voce di Maldini a fare la differenza. L’attaccante ha riconosciuto il valore simbolico di quella telefonata: ricevere una chiamata diretta dal dirigente rossonero, dalla persona che ha incarnato il Milan per decenni, rappresentava un’opportunità irrinunciabile. Nessun altro club avrebbe potuto offrire lo stesso peso emotivo e sportivo. La credibilità di Maldini e la sua capacità di comunicare il progetto rossonero hanno trasformato una semplice proposta commerciale in una chiamata alle armi che Leao non poteva ignorare.

Oggi Leao può lasciare il Milan dopo anni di successi. La sua scelta, avvenuta grazie a una semplice ma efficace telefonata di Maldini, continua a influenzare le dinamiche tattiche della squadra rossonera. La decisione di Leao di firmare per il Milan rimane un esempio di come la credibilità e la storia di una figura dirigenziale come Maldini possano incidere.