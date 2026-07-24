Leao, il Fenerbahce fa sul serio! Si sblocca la trattativa per il portoghese?

Il Fenerbahce vuole Leao. La trattativa è concreta ed è in corso. Il club turco prepara un’offerta da 40 milioni al Milan e 12 milioni stagionali al portoghese con bonus.

Fenerbahce-Leao: la proposta ufficiale del club turco

Il Fenerbahce accelera e mette sul tavolo cifre importanti per Rafael Leao. La proposta prevede un contratto quinquennale da 8 milioni netti a stagione, con bonus legati a presenze, gol e vittoria del campionato che possono raggiungere i 12 milioni complessivi. Per il cartellino, il club turco valuta l’operazione a 40 milioni più bonus fino a 50 milioni totali.

Milan: la valutazione di Leao e le alternative in campo

Il Milan non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione. La valutazione turca (40-50 milioni) rimane distante dalle aspettative rossonere, che storicamente partono da cifre superiori.

Leao ha già comunicato al club la volontà di valutare opzioni di mercato, ma la Champions League resta il criterio decisivo per qualsiasi scelta futura. Il Fenerbahce, pur competitivo in Turchia, non offre quella garanzia europea che il portoghese ritiene prioritaria.