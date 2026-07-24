Leao torna a parlare del suo futuro al Milan, l’annuncio: “Ho parlato con la società”

Rafa Leao ammette pubblicamente il divorzio possibile dal Milan. Dal Brasile, l’attaccante portoghese conferma le trattative già avviate con la società per una nuova esperienza.

Leao conferma il desiderio di addio

Durante un’intervista al podcast brasiliano Podpah, mentre si trova a San Paolo per un evento legato alla sua marca d’abbigliamento, il numero 10 rossonero ha parlato senza filtri del suo futuro. Le parole di Leao confermano che il divorzio è una possibilità concreta già discussa con la dirigenza milanista. “Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza”, ha dichiarato il portoghese. La conferma arriva proprio nel momento in cui il Fenerbahçe intensifica i contatti per portarlo in Turchia.

Nessuno strappo: “Massimo impegno finché sarò al Milan”

Leao, nonostante il desiderio di cambiare aria, mantiene comunque la porta socchiusa: “Il 29 devo presentarmi in ritiro e lo farò. Finché sarò lì darò il massimo, nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto“. Insomma, la scelta resta la stessa ma senza l’idea di uno strappo netto con il club che lo ha reso grande. La promessa resta quella di mantenere la professionalità.

Il portoghese ha riconosciuto il debito verso il club che lo ha lanciato in Europa: “Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose. Studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan“. Le parole del giocatore uniscono quindi la professionalità dovuta vista l’assenza di un’offerta convincente al ribadire il desiderio già espresso in passato di lasciare il club. La situazione non cambia: andrà trovata una via d’uscita.

Il Fenerbahçe aspetta la mossa di Leao

Mentre Leao si muove tra il Brasile e i progetti personali, il Fenerbahçe lavora per convincerlo. Il club turco ha già mosso passi concreti. Il Milan, dal canto suo, sa di essere in una posizione debole: un giocatore che pubblicamente ammette di avere altre ambizioni è un giocatore già con una gamba fuori dalla porta.

Le prossime settimane determineranno il destino di Leao. Se arriverà un’offerta importante dal Fenerbahçe o da altri club europei, il portoghese avrà il via libera dalla società per negoziare. Il Milan non ha intenzione di trattenere un giocatore controvoglia. La mossa adesso spetta ai club interessati: chi presenterà la proposta più convincente farà la differenza nel calciomercato Milan di gennaio.