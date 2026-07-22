Leao-Milan, il portoghese può partire? Occhio alla possibile apertura

Rafa Leao va verso il Fenerbahce? Domani l’incontro con l’entourage portoghese per discutere il trasferimento in Turchia. La proposta del club di Istanbul è da 12 milioni annui per quattro anni.

Leao e il Milan: il divorzio annunciato a maggio

Lo strappo tra Leao e il Milan risale alle dichiarazioni di fine maggio.Il Milan, secondo quanto riporta ‘SportMediaset’, non ha ricevuto offerte ufficiali fino a pochi giorni fa. Ora il quadro cambia radicalmente. La crisi tra le parti è profonda e irreversibile.

Non si tratta di un semplice momento di tensione, ma di una frattura che la società rossonera ha deciso di affrontare mettendo il giocatore sul mercato. La dirigenza milanista non intende trattenere un calciatore che pubblicamente ha espresso il desiderio di cambiare aria. Questa scelta segna un punto di rottura definitivo rispetto alla stagione precedente, quando Leao era considerato intoccabile.

Fenerbahce e Galatasaray: la sfida turca per Leao

Il Fenerbahce ha accelerato i tempi e domani l’entourage del portoghese per presentare ufficialmente la proposta: 12 milioni di euro annui fino al 2030.

Non è l’unica corteggiatrice. Il Galatasaray, secondo le indiscrezioni, è in competizione con lo stesso Fenerbahce per assicurarsi le prestazioni dell’ex Sporting.

Tuttavia, il Milan rimane fermo sulla sua valutazione. Da casa rossonera il messaggio è cristallino: Leao non si muove senza un’offerta da 50 milioni di euro. Una cifra che il Fenerbahce difficilmente potrà raggiungere. Il gap tra la richiesta milanista e le proposte turche è ancora significativo, e la chiusura della trattativa non è scontata.