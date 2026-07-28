Leão-Turchia, ci sono aggiornamenti importanti: la situazione

Rafael Leão rimane al centro di una trattativa bloccata con i club turchi, mentre il Milan mantiene una posizione inflessibile sulla valutazione del portoghese. Quest’oggi sono andati in scena nuovi contatti, ma non c’è apertura.

Fenerbahçe e i 50 milioni: distanza ancora ampia

Il Fenerbahçe ha avviato contatti diretti con il Milan per acquisire Leão, ma la forbice economica tra domanda e offerta è enorme. Come rivela Gianluca Di Marzio, i rossoneri chiedono 50 milioni di euro per la cessione del numero 10, cifra che il club turco non ha ancora nemmeno tentato di avvicinare. Ad oggi, nessuna offerta ufficiale è stata presentata, e difficilmente lo sarà a questi livelli di valutazione.

La distanza non riguarda soltanto il trasferimento. Leão pretende almeno 12 milioni di euro annui, mentre il Fenerbahçe propone 7-8 milioni più bonus. I turchi inoltre propongono di diluire il pagamento in diversi esercizi, una soluzione che il Milan ha già scartato. In questa configurazione, le parti restano irrimediabilmente lontane e la trattativa non registra alcun avanzamento concreto.

Rafael Leão con la maglia del Milan durante una gara di campionato

Galatasaray: l’ipotesi del prestito con obbligo

Il Galatasaray, invece, ha adottato una strategia leggermente diversa, ma altrettanto inefficace nel convincere il Milan. Il club allenato da Buruk è disposto a offrire 10 milioni annui a Leão, cifra comunque inferiore alle pretese del portoghese. Per l’acquisto del giocatore, i giallorossi propongono un prestito con obbligo di riscatto a condizioni economiche molto al di sotto dei 50 milioni richiesti dai rossoneri.

Qual è la strategia del Galatasaray? Attendere metà agosto, quando il Milan potrebbe trovarsi costretto a ridimensionare le proprie richieste. I turchi contano sul fattore tempo e sulla possibilità che la pressione commerciale spinga il club rossonero a compromessi. Tuttavia, questa scommessa rimane prematura: il Milan non ha ancora mostrato segnali di cedimento rispetto alla valutazione iniziale.

Il portoghese rimane bloccato in una terra di mezzo, con il Milan che non scende dai 50 milioni e i club turchi non desiderosi di avvicinarsi a quella cifra. La finestra di agosto rappresenterà il vero test: a quel punto si capirà se il Milan allenterà la presa o se Leão continuerà a indossare la maglia rossonera per un’altra stagione.