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Leão-Turchia, ci sono aggiornamenti importanti: la situazione

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Leão-Turchia, ci sono aggiornamenti importanti: la situazione
Rafael Leão con la maglia del Milan
Rafael Leão in maglia Milan rossonera, ritratto con sfondo della bandiera turca

Rafael Leão rimane al centro di una trattativa bloccata con i club turchi, mentre il Milan mantiene una posizione inflessibile sulla valutazione del portoghese. Quest’oggi sono andati in scena nuovi contatti, ma non c’è apertura.

Fenerbahçe e i 50 milioni: distanza ancora ampia

Il Fenerbahçe ha avviato contatti diretti con il Milan per acquisire Leão, ma la forbice economica tra domanda e offerta è enorme. Come rivela Gianluca Di Marzio, i rossoneri chiedono 50 milioni di euro per la cessione del numero 10, cifra che il club turco non ha ancora nemmeno tentato di avvicinare. Ad oggi, nessuna offerta ufficiale è stata presentata, e difficilmente lo sarà a questi livelli di valutazione.

La distanza non riguarda soltanto il trasferimento. Leão pretende almeno 12 milioni di euro annui, mentre il Fenerbahçe propone 7-8 milioni più bonus. I turchi inoltre propongono di diluire il pagamento in diversi esercizi, una soluzione che il Milan ha già scartato. In questa configurazione, le parti restano irrimediabilmente lontane e la trattativa non registra alcun avanzamento concreto.

Rafael Leão in maglia Milan Emirates durante una partita, con sguardo concentrato
Rafael Leão con la maglia del Milan durante una gara di campionato

Galatasaray: l’ipotesi del prestito con obbligo

Il Galatasaray, invece, ha adottato una strategia leggermente diversa, ma altrettanto inefficace nel convincere il Milan. Il club allenato da Buruk è disposto a offrire 10 milioni annui a Leão, cifra comunque inferiore alle pretese del portoghese. Per l’acquisto del giocatore, i giallorossi propongono un prestito con obbligo di riscatto a condizioni economiche molto al di sotto dei 50 milioni richiesti dai rossoneri.

Qual è la strategia del Galatasaray? Attendere metà agosto, quando il Milan potrebbe trovarsi costretto a ridimensionare le proprie richieste. I turchi contano sul fattore tempo e sulla possibilità che la pressione commerciale spinga il club rossonero a compromessi. Tuttavia, questa scommessa rimane prematura: il Milan non ha ancora mostrato segnali di cedimento rispetto alla valutazione iniziale.

Il portoghese rimane bloccato in una terra di mezzo, con il Milan che non scende dai 50 milioni e i club turchi non desiderosi di avvicinarsi a quella cifra. La finestra di agosto rappresenterà il vero test: a quel punto si capirà se il Milan allenterà la presa o se Leão continuerà a indossare la maglia rossonera per un’altra stagione.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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