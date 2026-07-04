L’ex obiettivo del Milan potrebbe andare in Serie A! Lo vuole una big

Goretzka rimane svincolato e la Juventus ha riallacciato i contatti con il centrocampista tedesco, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. L’ex Bayern Monaco non ha ancora deciso il suo futuro.

Il percorso di Leon Goretzka verso il Milan si è arenato a causa del caos estivo rossonero. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, la società ha avviato una rivoluzione totale sotto la guida di Cardinale, congelando tutti i discorsi di mercato in sospeso. Il centrocampista tedesco, che a fine stagione sembrava davvero vicino ai rossoneri, si è ritrovato di punto in bianco fuori dai piani. A gennaio era stato vicinissimo all’Atletico Madrid, ma anche quella operazione non si è concretizzata. Oggi Goretzka naviga nel limbo degli svincolati di lusso, aspettando una destinazione che dia senso al suo ultimo anno da free agent.

Juventus richiama Goretzka: non è ancora priorità

La Juventus ha deciso di muoversi, contattando nuovamente il tedesco in questi giorni. Tuttavia, come precisa Di Marzio, Goretzka non rappresenta una priorità immediata per i bianconeri. Si tratta di un’operazione di opportunità: se il giocatore accettasse condizioni economiche ridotte, la Juve potrebbe rinforzare il centrocampo senza investimenti importanti. Ma il club non sta costruendo la propria strategia attorno al suo acquisto.

Il profilo di Goretzka resta interessante per chi vuole esperienza internazionale a costo zero. Ha giocato ai massimi livelli con il Bayern per anni, conosce la Bundesliga, la Champions League, il calcio italiano no. Questo è un elemento che le squadre valutano attentamente: l’adattamento a una nuova lega non è automatico, nemmeno per i grandi nomi.

Milan e il fantasma di una stagione persa

Qual era il piano del Milan per Goretzka? Un centrocampista tecnico e dinamico per il reparto, capace di giocare tra le linee. Ma la rivoluzione di Cardinale ha cancellato tutto. Il Milan sta puntando su altri profili, più giovani e con margini di rivalutazione. Goretzka, a 31 anni compiuti, rappresenta un’altra filosofia di mercato.

La finestra estiva del Milan si è trasformata in un casting continuo, con nomi che vanno e vengono. Gonçalo Ramos è già arrivato, Gila sembra poter essere il prescelto, ma i tempi si allungano. Nel frattempo, Goretzka aspetta. La Juventus non lo ha trasformato in una priorità, il Milan lo ha abbandonato, e il tedesco rimane in sospeso. Se nessuno muoverà passi concreti a breve, rischia di trovarsi ancora senza contratto a settembre, quando il mercato rallenterà ulteriormente. La sua finestra di opportunità si sta restringendo giorno dopo giorno, mentre le big europee chiudono i loro progetti di mercato.