Mastantuono al Milan? Il Real Madrid apre al prestito in Europa: la posizione dei rossoneri

Franco Mastantuono rappresenta un’opportunità concreta per il Milan nel mercato degli esterni offensivi. Secondo Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il Real Madrid ha deciso di cedere l’argentino in prestito dopo una prima stagione deludente in Spagna.

Il classe 2006 vive un momento complicato a Madrid, dove ha trovato poco spazio nei meccanismi tattici dei Blancos. La dirigenza merengue ha aperto le porte a una partenza temporanea, ma con un vincolo preciso: il club spagnolo vuole che Mastantuono giochi in Europa, non accetta soluzioni in altre zone del mondo. Il River Plate ha provato a riportarlo in Argentina, ma il Real ha chiuso questa strada. L’attaccante argentino ha spinto per il ritorno al club che lo ha lanciato, senza risultati.

Mastantuono e il Milan: la Serie A come destinazione preferita

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Milan segue Mastantuono dai tempi del River Plate e il suo nome torna d’attualità in questi giorni. L’Italia rappresenta la destinazione prediletta dallo stesso giocatore in caso di addio temporaneo a Madrid. Accanto ai rossoneri, anche Fiorentina e Roma hanno manifestato interesse concreto per il ventottenne talento argentino. La Serie A è diventata il principale teatro della trattativa, con tre big della nostra liga pronte a muoversi.

Il profilo di Mastantuono risponde alle caratteristiche cercate dal Milan nel reparto offensivo. Tecnica cristallina, capacità di inserimento negli spazi e visione di gioco spiccata: qualità che potrebbero integrarsi negli schemi di Amorim. Il prestito rappresenta la soluzione più realistica, visto che il Real Madrid non intende cederlo a titolo definitivo. Il Milan avrebbe l’opportunità di testare il giocatore in un campionato competitivo senza vincoli economici pesanti.

Il Real Madrid chiude al River Plate, l’Italia diventa il piano

Qual è il motivo del rifiuto del Real verso l’Argentina? I Blancos ritengono fondamentale che Mastantuono continui a svilupparsi in un contesto europeo di alto livello. Un ritorno al River comporterebbe un passo indietro nella sua crescita professionale, esattamente quello che la dirigenza madridista vuole evitare. Il prestito europeo garantisce continuità nel suo percorso formativo.

La finestra di mercato estiva offre al Milan il timing giusto per muoversi. Mastantuono ha bisogno di minuti, il Real ha fretta di risollevarne il rendimento prima di una possibile integrazione futura, e il giocatore gradisce la Serie A. Fiorentina e Roma rappresentano concorrenti diretti, ma la capacità del Milan di offrire un progetto tattico definito potrebbe fare la differenza. Nei prossimi giorni arriveranno sviluppi concreti: il Milan dovrà accelerare per battere la concorrenza italiana e assicurarsi il prestito di Mastantuono.