Mendes accelera per Leao, l’annuncio di Romano “Spunta una nuova destinazione”

Mendes torna in pista per il Milan e lavora alla cessione di Leao, che rimane in uscita dai rossoneri. Secondo Fabrizio Romano, l’agente portoghese sta muovendo i fili su più fronti.

Leao e il mercato europeo: la preferenza resta la Spagna e l’Inghilterra

L’attaccante portoghese ha manifestato chiaramente le sue preferenze: vuole giocare in Liga o Premier League, non altrove. Il buon rendimento al Mondiale lo mantiene in vetrina presso i top club europei, e Leao conta di ricevere una chiamata concreta da Madrid, Barcellona, Manchester o Londra nei prossimi mesi. La sua priorità è restare nel calcio che conta, dove può competere ai massimi livelli.

Mendes conosce bene entrambi i mercati e ha già iniziato a sondare il terreno. Le squadre spagnole e inglesi rappresentano l’opzione naturale per un giocatore del suo profilo e della sua ambizione. Il Milan ha già accettato la partenza, consapevole che trattenere un giocatore che vuole andarsene creerebbe solo tensioni nello spogliatoio.

L’Arabia come alternativa concreta: i primi contatti già avanzati

Quello che sorprende è la velocità con cui i club sauditi si sono mossi. Mendes sta valutando anche le proposte dall’Arabia come opzione parallela, non come piano principale ma come alternativa credibile. Secondo Fabrizio Romano, ci sono stati già i primi contatti e il mercato arabo rappresenta un jolly sul tavolo: se i club europei non si muoveranno con decisione, Leao potrebbe trovarsi di fronte a un’offerta economica difficile da rifiutare.

La strategia di Mendes è chiara. Mantiene aperte tutte le strade finché non arriva l’offerta giusta dall’Europa. Le squadre saudite hanno risorse illimitate e possono permettersi cifre molto elevate. Per Leao significherebbe una ricompensa economica straordinaria, ma anche l’abbandono della competizione calcistica ai massimi livelli.

Cosa significa questa mossa per il Milan?

L’atteggiamento di Mendes accelera i tempi. Non è una trattativa che si trascinerà per mesi: o arriva un’offerta europea convincente entro il mese prossimo, oppure Leao potrebbe finire in Arabia. Il Milan ha già deciso di venderlo e non farà alcun ostacolo, ma avrà interesse a chiudere la pratica prima dell’inizio della stagione per evitare distrazioni.

Tottenham, Newcastle e alcuni club di Liga rimangono i candidati più probabili in Europa. Tuttavia, le proposte arabe potrebbero accelerare i tempi e costringere i dirigenti rossoneri a una scelta veloce: accettare un’offerta europea magari inferiore alle aspettative, oppure lasciare che Leao scelga l’Arabia e incassare comunque una cifra importante.