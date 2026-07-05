Svolta Leao, ha già detto sì alla sua nuova squadra: ritroverebbe un allenatore italiano

Rafael Leao verso il Tottenham. Il calciatore portoghese del Milan ha aperto concretamente al trasferimento in Premier League, considerando gli Spurs una destinazione prioritaria qualora l’accordo economico tra i club si concretizzasse.

Leao e il Tottenham: i contatti entrano nel vivo

Secondo TEAMtalk, i contatti tra Milan e Tottenham sono già stati avviati e hanno raggiunto una fase operativa. La dirigenza inglese ha iniziato a dialogare con l’entourage del giocatore, rappresentato da Jorge Mendes, per sondare la fattibilità dell’operazione. La novità significativa riguarda la disponibilità dello stesso Leao: il portoghese ha manifestato interesse concreto verso il progetto londinese, vedendolo come un’opportunità concreta di crescita.

De Zerbi rappresenta un elemento decisivo in questa trattativa. L’ex allenatore del Sassuolo ha costruito una reputazione europea solida e il suo arrivo a Londra ha attirato l’attenzione di Leao, che riconosce nel tecnico italiano una figura capace di valorizzare le sue caratteristiche.

Amorim e la rivoluzione tattica del Milan

Rúben Amorim ha già approvato la partenza di Leao. Il nuovo allenatore rossonero intende effettuare una vera e propria rivoluzione tattica e, per il numero 10 portoghese, lo spazio nel nuovo sistema di gioco risulterebbe limitato. Questa decisione interna ha accelerato i movimenti di Mendes, che nelle scorse settimane aveva sondato diverse opzioni europee e mediorientali senza trovare una soluzione convincente. La rivoluzione di Amorim coinvolge undici calciatori esclusi dal progetto.

Il Tottenham ha colto l’occasione nel momento di stallo delle altre big. Il Barcellona aveva manifestato interesse, ma senza concretizzare un’offerta seria. Gli Spurs, invece, hanno deciso di muoversi con decisione dopo gli investimenti già effettuati: 185 milioni di euro per Sandro Tonali e Mateus Fernandes. La dirigenza londinese vuole completare il reparto offensivo con un’ala sinistra perfetta per le idee di gioco di De Zerbi.

Le cifre della trattativa: il Milan non scende a compromessi

Quale cifra chiede il Milan per Leao? La dirigenza rossonera non intende fare sconti e valuta il proprio numero dieci intorno ai 60-70 milioni di euro. Una richiesta ambiziosa che il Tottenham dovrà affrontare con serietà se davvero intende portare a termine l’operazione.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli economici. Il Tottenham avrà la necessità di accelerare le trattative per evitare che altre squadre europee si inseriscano nella corsa a Leao. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare se accettare una cifra inferiore rispetto alle richieste iniziali o mantenere la sua posizione. Lo scenario futuro del calciomercato del Milan dipenderà da come questa negoziazione con il Tottenham evolverà nelle prossime settimane.