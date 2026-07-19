Mercato Milan, accelerata per il centrocampista: è seguito da anni!

Hojbjerg al Milan non è una sorpresa dell’ultimo minuto. Come rivela il Corriere dello Sport, il centrocampista danese dell’Olympique Marsiglia interessa i rossoneri da ben prima del suo trasferimento in Francia.

Hojbjerg e il Milan: i contatti già avviati

La dirigenza rossonera ha già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore. La ricerca di innesti di qualità per il centrocampo rimane una priorità assoluta sotto la guida del nuovo progetto tecnico. Hojbjerg rappresenta un profilo che combina esperienza internazionale e affidabilità tattica, caratteristiche che il Milan sta cercando per competere ad alti livelli.

L’interesse per il danese non è casuale. Prima ancora che approdasse a Marsiglia, il Milan aveva individuato in Hojbjerg un elemento utile al centrocampo. La priorità attuale è però diversa: cedere giocatori in esubero per poi procedere con gli acquisti. Solo attraverso le cessioni la società potrà finanziare operazioni di mercato concrete.

Le cessioni necessarie prima di Hojbjerg

Nel reparto mediano, Jashari e Ricci sono sotto valutazione per possibili partenze. La situazione di Estupinan è ancora più critica: il giocatore potrebbe salutare a breve secondo le ultime indiscrezioni. Ogni cessione rappresenterebbe una fonte di liquidità indispensabile per affondare il colpo su un centrocampista di livello internazionale come Hojbjerg.

Hojbjerg in azione durante una partita della Marsiglia in Champions League

La sequenza è obbligata: prima le uscite, poi gli ingressi. Non è una semplice questione di bilancio, ma di strategia complessiva. Il Milan non può permettersi di accumulare eccessivi ingaggi senza prima snellire la rosa dagli elementi ritenuti non funzionali al progetto.

Hojbjerg conosce bene il calcio italiano e la Serie A rappresenterebbe un ritorno a competere in un campionato di altissimo livello. La sua esperienza internazionale e la capacità di giocare in diversi ruoli del centrocampo lo rendono una soluzione versatile. Tuttavia, il Milan dovrà completare prima la fase di ridimensionamento della rosa prima di affondare il colpo definitivo sul calciatore danese dell’Olympique Marsiglia.