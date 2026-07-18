Milan, super colpo per il dopo Estupinan: è un ex Bayern Monaco

Raphaël Guerreiro può diventare il nuovo terzino sinistro del Milan secondo quanto riporta Tuttosport. Il portoghese è svincolato dal Bayern Monaco e rappresenta l’alternativa principale dopo l’addio imminente di Pervis Estupiñán.

Estupiñán verso l’Aston Villa: il Milan accelera su Guerreiro

Pervis Estupiñán ha ormai una destinazione certa. L’Aston Villa ha blindato l’accordo pluriennale con il laterale ecuadoriano e resta solo da limare gli ultimi dettagli economici tra i club per completare la fumata bianca. La dirigenza rossonera, consapevole dell’imminente partenza, ha già individuato il profilo destinato a raccogliere l’eredità sulla corsia sinistra: Raphaël Guerreiro, classe 1993, ha concluso la sua esperienza al Bayern Monaco e attualmente è disponibile a parametro zero.

Il calciatore portoghese offre ben più di una semplice alternativa. Campione d’Europa nel 2016 con la Nazionale lusitana, Guerreiro ha dimostrato nel corso della sua prestigiosa carriera in Bundesliga di poter ricoprire con identica efficacia il ruolo di terzino sinistro, esterno a tutta fascia e persino mezzala di centrocampo. Questa versatilità tattica rappresenta esattamente ciò che serve al Milan per una stagione lunghissima su tre fronti.

Guerreiro: duttilità e esperienza europea per il 3-4-2-1

L’eventuale offerta decisiva per tesserare l’ex Borussia Dortmund è strettamente subordinata alla completa definizione della cessione di Estupiñán ai Villans. Solo una volta formalizzata la partenza dell’ecuadoriano, con il relativo incasso e l’alleggerimento del monte ingaggi, il club rossonero potrà premere sull’acceleratore per presentare l’offerta ufficiale all’entourage del portoghese.

Quale vantaggio competitivo avrebbe il Milan con Guerreiro? Il forte legame con il connazionale Amorim potrebbe rivelarsi decisivo per battere la concorrenza di altre big europee interessate al parametro zero. L’allenatore conosce bene le qualità del laterale e sa esattamente come inserirlo nel suo sistema di gioco dinamico.

Le diplomazie rossonere monitorano la situazione con discrezione, consapevoli che lo status di svincolato di Guerreiro attirerà inevitabilmente l’interesse di numerosi club di primo piano. Tuttavia, il legame con Amorim rappresenta un fattore differenziale concreto. Una volta definito l’addio di Estupiñán all’Aston Villa, il Milan potrà accelerare decisamente per Guerreiro e completare il nuovo assetto della fascia sinistra per la stagione.