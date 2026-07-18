Mercato Milan, doppia cessione in Premier League? Lampard vuole due rossoneri

Tomori e Loftus-Cheek nel mirino del Coventry City. Secondo il Corriere dello Sport, Frank Lampard ha deciso di puntare sui due rossoneri per la sua nuova avventura in Premier League.

Lampard conosce bene i due difensori: il Chelsea li ha lanciati

L’allenatore inglese ha potuto seguire entrambi i calciatori durante gli anni nel settore giovanile del Chelsea. Questo vantaggio lo spinge a considerarli prioritari per il progetto tattico che intende sviluppare con il club neopromosso. Il Coventry City ha deciso di accontentare le richieste tecniche di Lampard e sta ora valutando la fattibilità dell’operazione doppia.

La trattativa si trova ancora nella fase preliminare. Come rivela il Corriere dello Sport, non ci sono stati contatti diretti tra le due società. Il club britannico vuole prima approfondire le valutazioni economiche nei prossimi giorni, verificando quale sia il prezzo richiesto dal Milan per liberarsi dei due giocatori. Una tattica di attesa che lascia spazio alla negoziazione ma che non garantisce velocità nell’affare.

Il Milan non considera più i due giocatori centrali nel progetto

L’atteggiamento rossonero è chiaro: la società resta in posizione passiva, attendendo i prossimi passi del Coventry. Amorim ha già indicato le sue priorità di mercato in altre direzioni, e il Milan apre alla loro cessione.

Quale sarà il prezzo fissato dal Milan? I rossoneri non hanno intenzione di regalare i due giocatori, ma la loro volontà di alleggerire la rosa su questi profili potrebbe favorire accordi economicamente vantaggiosi per il Coventry. Lampard ha dalla sua parte le risorse economiche della Premier League e la determinazione di un allenatore che vuole costruire subito una squadra competitiva.

Le prossime settimane definiranno se questa operazione diventerà realtà o resterà un’ipotesi di mercato. Il Coventry deve accelerare i contatti formali, il Milan attende proposte concrete. Nel frattempo, Tomori e Loftus-Cheek rimangono fuori dai piani tattici rossoneri, e il calciomercato del Milan procede verso scenari alternativi con altri obiettivi di Amorim già identificati.