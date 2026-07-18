Milan, dal Portogallo sono convinti: assalto al difensore!

Gonçalo Inácio è diventato l’obiettivo prioritario del Milan per la difesa. Rúben Amorim spinge con forza per portare il centrale portoghese a Milano, secondo quanto riporta O Jogo.

Amorim e Inácio: la richiesta esplicita al Milan

Il nuovo tecnico rossonero ha scelto di ricostruire la retroguardia intorno a un profilo preciso: il difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona. Non è una coincidenza. Amorim e Inácio hanno condiviso 230 partite ufficiali sulla panchina dei Leões, un rapporto costruito nel tempo che il portoghese intende ripetere a Milano. L’allenatore conosce ogni movimento del centrale, ogni lettura tattica, ogni capacità del giocatore. Per questo la richiesta alla dirigenza è netta e senza margini di interpretazione.

La cifra non è proibitiva come potrebbe sembrare. Sebbene il contratto di Inácio sia blindato fino al 2030 con una clausola di 60 milioni, esiste secondo i media lusitani un gentlemen’s agreement che consentirebbe la partenza per 40-45 milioni di euro. Una finestra di opportunità che il Milan potrebbe sfruttare.

Tomori in partenza: l’operazione che sblocca Inácio

Fikayo Tomori rappresenta la leva economica su cui gira l’intero meccanismo. Il difensore inglese ha mercato internazionale: Newcastle e Coventry lo sondano in Premier League, mentre l’Al-Hilal segue attentamente dalla Saudi Pro League. La sua cessione non è solo possibile, è probabilmente necessaria. Il Milan ha bisogno di questi soldi per finanziare l’assalto al centrale portoghese e rispettare il budget di Amorim.

L’incastro è preciso: via Tomori, dentro Inácio. Non è un semplice scambio generazionale, ma una scelta tattica consapevole. Amorim non vuole solo un difensore, vuole un difensore che sappia costruire dal basso con il piede sinistro, che possa adattarsi a tre o quattro dietro, che conosca già il suo calcio.

Gonçalo Inácio in azione con lo Sporting Lisbona

Perché Inácio incarna il difensore che serve al Milan

Il portoghese mancino ha un piede educatissimo nella prima impostazione, caratteristica non negoziabile per i sistemi che Amorim ha sempre costruito. La duttilità è il suo marchio di fabbrica: centrale in difesa a tre, braccetto sinistro, centrale o terzino bloccato in una linea a quattro. Questa versatilità consente al tecnico di variare assetto anche durante la partita, un’arma tattica che il Milan non ha mai avuto con continuità.

I numeri dell’ultima stagione aggiungono spessore al profilo: 3 gol e 3 assist, una conferma che il centrale portoghese incide anche nella fase offensiva, sui calci piazzati e nella costruzione della manovra. Non è un difensore statico e arretrato, ma un elemento che partecipa al gioco della squadra.