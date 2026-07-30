Mercato Milan, nuovo nome in cima per la trequarti: arriva dalla Serie A

Mathias Soulé entra nella lista dei candidati del Milan per la trequarti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha individuato l’attaccante argentino come nuovo nome in cime per la trequarti dopo che è sfumato Karetsas (passato al Borussia Dortmund).

Soulé e la Roma: il prezzo della Roma è fissato

La Roma non considera Soulé incedibile e ha comunicato il cartellino: 40 milioni di euro. L’argentino conosce già la Serie A, avendo indossato le maglie di Juventus, Frosinone e Roma. Due club della Saudi Pro League hanno già raggiunto quella cifra in estate, ma Soulé ha rifiutato entrambe le proposte, preferendo rimanere in Europa. Il Milan potrebbe diventare una destinazione concreta se riuscisse a negoziare uno sconto sulla valutazione.

La scelta di Soulé per il Milan è tutt’altro che casuale. Secondo La Gazzetta dello Sport, “Amorim stima Soulé e le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, sono ritenute adatte al progetto di calcio che il tecnico ha in mente”. Il tecnico portoghese ha chiesto un trequartista mancino che giochi a destra, e il profilo dell’argentino risponde a queste specifiche tattiche.

Mastantuono dal Real Madrid: l’alternativa in prestito

Il Milan valuta anche altre opzioni per la fascia offensiva. Franco Mastantuono è in uscita dal Real Madrid e potrebbe arrivare con la formula del prestito secco a costo ridotto. Si tratta di una soluzione più economica rispetto a Soulé, ma che dipende dalla disponibilità della società spagnola a cedere il giovane talento.

Entrambe le operazioni hanno però una premessa non negoziabile: la cessione di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce, oltre ad essere stato offerto a diversi club di Premier League e Liga. Solo dopo aver incassato dalla partenza di Leao il Milan potrà muoversi concretamente per il trequartista mancino richiesto da Amorim. Il mercato rossonero entra nella fase decisiva, con le ultime settimane che si avvicinano per completare la rosa.