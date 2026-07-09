Mercato Milan, ora l’obiettivo è il trequartista: chi sono i tre nomi nel mirino

Ruben Amorim ha già tracciato la strada del calciomercato Milan con richieste precise: dopo Ramos e Gila, il nuovo tecnico portoghese punta a un trequartista con caratteristiche ben definite per il suo sistema di gioco. Secondo La Gazzetta dello Sport, i tre nomi in lista sono Alajbegovic, Karetsas e Atta.

L’identikit del trequartista che Amorim pretende

Il progetto di Amorim al Milan prende forma intorno a esigenze tattiche concrete. Il portoghese non cerca un attaccante qualunque, ma un giocatore bravo nell’uno contro uno, dotato di tecnica superiore e capace di dialogare con i compagni. L’età giovane rappresenta un criterio prioritario: Amorim vuole costruire un nucleo su cui lavorare negli anni, non soluzioni temporanee. Tre profili diversi circolano negli ambienti di Viale Aldo Rossi, ognuno con vantaggi e limiti specifici.

Alajbegovic del Leverkusen: il talento bosniaco con pedigree mondiale

Kerim Alajbegovic rappresenta la prima opzione concreta. Il bosniaco del Bayer Leverkusen ha completato l’ultima stagione in prestito al Salisburgo, dove si è trasformato in una rivelazione internazionale. La sua valutazione supera i 30 milioni di euro. Zlatan Ibrahimovic lo ha esaltato pubblicamente dopo il gol segnato in Qatar, conferendo al profilo una certificazione di qualità che pesa nelle scelte di mercato. Alajbegovic possiede la gamba per pressare alto e l’estro per creare superiorità numerica in zone critiche del campo.

Karetsas del Genk: la tecnica pura del classe 2007

Konstantinos Karetsas, classe 2007, rappresenta un’alternativa tattica diversa. Il greco del Genk costa circa 40 milioni di euro e privilegia la qualità tecnica rispetto alla dinamicità fisica. Rispetto ad Alajbegovic, Karetsas offre meno esplosività ma una lettura di gioco più raffinata. Il Milan valuta entrambi i profili per capire quale si adatta meglio alle pressioni del calcio italiano e alle richieste specifiche di Amorim.

Arthur Atta dell’Udinese: la carta più pratica

Negli ultimi giorni è emerso Arthur Atta come opzione concreta. Il ventitreenne francese dell’Udinese ha attirato l’attenzione di Amorim per versatilità e intelligenza tattica nel muoversi tra le linee. Il direttore sportivo friulano Gianluca Nani è stato a Casa Milan ieri: ufficialmente per conoscere i nuovi dirigenti rossoneri, ma il tema centrale è stato proprio Atta. L’Udinese chiede 35-40 milioni di euro. Rispetto ai due giovani stranieri, Atta conosce già il calcio italiano e assicurerebbe un inserimento più rapido nel sistema Amorim.

Quale sarà la scelta del Milan? Amorim sceglierà in base alla struttura tattica definitiva che intende costruire. Se la priorità è la pressione alta e lo strappo fisico, Alajbegovic diventa irrinunciabile. Se invece Amorim vuole costruire il gioco dal basso con un trequartista che dialoga e crea spazi, Karetsas offre profondità tecnica superiore. Atta rimane la soluzione compromesso: meno brillante dei primi due, ma immediatamente operativo in Serie A.

Il Milan ha già dimostrato di muoversi con velocità sul mercato invernale. Con Ramos e Gila già in rosa, la prossima mossa riguarda la trequarti: il calciomercato Milan prosegue sulla linea tracciata da Amorim, cercando giocatori giovani che costruiscano il futuro rossonero oltre questa stagione.