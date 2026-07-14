Mercato Milan, parte ufficialmente la trattativa: l’annuncio di Moretto

Pervis Estupinan verso la Premier League. L’Aston Villa ha ufficialmente aperto i dialoghi con il Milan per il laterale spagnolo, confermando una trattativa che entra nel vivo del mercato invernale rossonero.

Estupinan e l’Aston Villa: trattativa ufficiale avviata

Come rivela Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, “Tra Aston Villa e Milan ci sono stati i primi contatti quindi è partita ufficialmente la trattativa per Pervis Estupinan“. Il club inglese ha mosso i primi passi concreti per portare il giocatore a Birmingham, aprendo una stagione di negoziati che il Milan ha deciso di assecondare. Non si tratta di una semplice sondaggio: entrambe le società hanno iniziato a discutere i dettagli della possibile operazione, segnale di una volontà reale di portare l’affare in porto.

La valutazione rappresenta il primo ostacolo. Il Milan chiede 20 milioni di euro, cifra che l’Aston Villa ritiene spropositata e intende ridurre nelle prossime settimane di trattativa. Questa distanza iniziale non blocca il progresso dei dialoghi: è il classico punto di partenza di ogni negoziazione tra club di Premier League e Serie A, dove gli inglesi provano sistematicamente a limare le richieste al ribasso.

Estupiñán in azione durante una partita del Milan

Unai Emery e la stima per Estupinan: il fattore decisivo

La carta vincente dell’Aston Villa è Unai Emery. Il tecnico spagnolo ha già allenato Estupinan al Villareal e lo conosce perfettamente, tanto da indicarlo come rinforzo ideale per il suo progetto tattico. Secondo Moretto, “Estupinan sarebbe un colpo che soddisfacerebbe molto Unai Emery perché lo ha già allenato al Villareal, quindi occhio a questa pista che si può scaldare”. La stima consolidata tra allenatore e giocatore potrebbe spingere la dirigenza inglese a trovare un accordo economico con il Milan.

Il Milan non ha fretta di vendere, ma la cessione di Estupinan consentirebbe ai rossoneri di reinvestire il ricavato in altre aree della rosa. L’Aston Villa rimane il candidato principale, con Emery che farà pressione sulla dirigenza per trovare i 20 milioni richiesti dal Milan. La trattativa per Estupinan entrerà nelle prossime settimane in una fase decisiva. Se Emery continuerà a insistere e il Milan abbasserà leggermente le pretese economiche, l’affare potrebbe chiudersi prima dell’inizio di agosto.