Milan, maxi-epurazione in corso? Tutti i rossoneri che possono dire addio

Amorim e la strategia di mercato del Milan: progetto di rinnovamento tecnico rossonero

La dirigenza del Milan sta preparando una massiccia campagna di cessioni per finanziare gli innesti voluti da Rúben Amorim. Tomori, Fofana e Leão tra i principali candidati all’addio.

Tomori alla Juventus? Il difensore centrale è sul mercato

Fikayo Tomori lascerà il Milan. Il difensore inglese andrà in scadenza il 30 giugno 2027 e il club rossonero ha deciso di metterlo sul mercato fin da subito per evitare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi. La Juventus di Luciano Spalletti si muove concretamente per l’ex Chelsea, affiancata da Tottenham e Coventry City in una competizione a tre squadre per il centrale.

La difesa rossonera subirà una profonda metamorfosi. Sul fronte dei giovani il Milan valuta il prestito per David Odogu e una cessione per Filippo Terracciano, ma la vera scossa riguarda appunto Tomori.

La scadenza contrattuale nel 2027 rappresenta il fattore decisivo della strategia rossonera: non correre rischi significa vendere adesso, quando il valore di mercato è elevato.

Fofana e Loftus-Cheek verso l’uscita: il centrocampo si svuota

A centrocampo il Milan prepara il vero smantellamento. Youssouf Fofana rappresenta il tesoretto principale del reparto: il centrocampista francese piace moltissimo al Beşiktaş e la società conta di incassare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Ruben Loftus-Cheek segue lo stesso percorso, con il Coventry City che lo ha messo nel mirino sfruttando la situazione contrattuale identica a quella di Tomori: la scadenza nel 2027.

Il centrocampo può diventare il settore con il maggior numero di partenze, necessarie per finanziare gli innesti di qualità richiesti da Amorim.

Leão, Giménez ed Estupiñán: il grande esodo offensivo

Rafael Leão e Santiago Giménez hanno già le valigie pronte, in attesa dello scatto formale delle eventuali pretendenti con proposte economiche all’altezza. La dirigenza rossonera conosce il valore dei due giocatori e attende semplicemente che arrivino offerte concrete per sbloccare il mercato in entrata.

Sulle corsie laterali si registra anche un forte sondaggio dell’Aston Villa per Pervis Estupiñán. La strategia di Via Aldo Rossi punta a trasformare questi addii in liquidità immediata per finanziare la rivoluzione tattica richiesta dal nuovo allenatore.