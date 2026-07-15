Mercato Milan, salta il grande sogno: scippo dalla Serie A!

Alajbegovic verso l’Atalanta, Milan beffato. Secondo Di Marzio servono ancora uno o due giorni per chiudere. L’attaccante ha già l’ok del club bergamasco. Sfuma quindi l’acqquisto che Ibrahimovic voleva fortemente.

Alajbegovic-Atalanta: trattativa in fase conclusiva col Bayer

La trattativa tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen per Alajbegovic entra nella fase decisiva. Come rivela Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno già ottenuto il via libera dal giocatore e ora negoziano direttamente con la società tedesca per abbassare la richiesta economica. Il club di Bergamo punta a ridurre la cifra da 30 milioni messa sul tavolo dai tedeschi, trovando un compromesso nelle prossime 48 ore.

Il Milan difficilmente riuscirà ad inserirsi in una trattativa che è oramai nella sua fase conclusiva. A spingere particolarmente per il suo acquisto era Zlatan Ibrahimovic, che aveva espresso pubblicamente il suo apprezzamento per questo calciatore.

Alajbegovic in azione con la maglia del Red Bull Salisburgo

Cosa manca per la fumata bianca tra Atalanta e Bayer

Una volta risolti i dettagli contrattuali con il Bayer, Alajbegovic sottoscriverà il contratto con l’Atalanta. Il giocatore ha già manifestato entusiasmo per il progetto di Sarri e non rappresenta un ostacolo alla conclusione dell’affare. L’accelerazione della trattativa rientra nella strategia bergamasca di rinforzare il reparto offensivo prima della ripresa della Serie A.

Alajbegovic sbarcherà a Bergamo nelle prossime 48 ore, completando così uno dei colpi più significativi nel calciomercato italiano. L’Atalanta avrà finalmente il rinforzo offensivo cercato, mentre il Bayer Leverkusen incasserà una cifra inferiore alle pretese iniziali ma comunque consistente. Il Milan, invece, dovrà rivolgersi ad altri profili per rinforzare la trequarti a disposizione di Amorim.